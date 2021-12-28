مروان حمدي: لست نادما على ما كتبته بعد إهانتي.. وخرجت معارا لأعود لـ الزمالك أساسيا

شدد مروان حمدي لاعب مصر وسموحة أنه غير نادم على المنشور الذي كتبه في إنستجرام بعد تعرضه للنقد أثناء مشاركته مع الفراعنة في كأس العرب 2021.

مروان حمدي النادي : سموحة مصر

وكان مروان (25 عاما)، المعار من الزمالك لسموحة، المهاجم الأساسي لمنتخب مصر في البطولة العربية التي احتل فيها فريقه المركز الرابع.

وقال مروان عبر قناة أون تايم سبورتس:"بم سيستفيد من ينتقد بهذه الطريقة وأنا لاعب في المنتخب؟ يستمر في الضغط عليك والسخرية. من المفترض أن اللاعب الكبير ينقل خبراته للاعبين الصغار، لكن (تقطع) في الجميع ولا يعجبك أحد؟ كنت مخنوقا. من يتحدثون يقف وراءهم شريحة كبيرة من الجمهور، هناك أشخاص لا يشاهدون المباريات ويأخذون بهذه الآراء".

وأضاف "هناك أشخاص قالوا كيف يكتب ما كتب، لماذا حين علقت على شيء فعلته تضايقت رغم أني لم أذكر أسماء. لست نادما على ما فعلت. لا تستغل أني ألعب في سموحة الآن وتستمر في (التقطيع) في. وائل جمعة (مدير الكرة في منتخب مصر) عاتبني واعتذرت له، وقلت له سأمسح المنشور حالا".

واستمر "(أحمد) حجازي تحدث معي لما يقرب من ساعة، وقالي لي لا تركز فيما يقال وهذا حدث معنا كثيرا من قبل. اقتنعت بكلامه، لكن أحيانا يكون الأمر فوق الاحتمال، لم أكن قادرا على الصمت. رأيت أن هذه إهانة لي بلا حق".

تحت قيادة كارلوس كيروش مدرب مصر شارك مروان في 8 مباريات مع منتخب مصر وسجل هدفا في شباك الأردن.

ووقع الاختيار عليه في القائمة الأولية لكأس إفريقيا 2021.

وبرر مروان إصراره على الرحيل معارا من الزمالك مع بداية الموسم الجاري قائلا:"رأيت أن فرصتي ضعيفة، أردت إزالة انطباع جمهور الزمالك عني. أريد اللعب".

واستمر "المدرب باتريس كارتيرون مقتنع بي، لكني لم ألعب معه بالقدر الذي يجعلني أظهر بشكل قوي. أردت الانتقال لسموحة، رحلت لكي أعود للزمالك وأشارك أساسيا".

وشارك مروان في 7 مباريات مع سموحة في الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.