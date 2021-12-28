كاف يعلن دور موسيماني خلال قرعة دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سيكون سفيرا لقرعة دوري أبطال إفريقيا التي تقام اليوم الثلاثاء.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: سيشارك موسيماني ، المدرب الحالي لعملاق مصر الأهلي ، المسرح مع خالد نصار ، مدير كاف للمسابقات والذي يدير عملية سحب القرعة يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021.

وعن موسيماني نفسه قال كاف: "لعب موسيماني (57 عاماً) في عدة فرق بين عامي 1982 و 1996 ، بما في ذلك جومو كوزموس وماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا. كما لعب مع إيونيكوس (اليونان) وريتا بيرلار (بلجيكا) والسد (قطر). ارتدى قميص منتخب جنوب أفريقيا "بافانا بافانا" في أربع مباريات دولية".

وأضاف "بعد اعتزاله ، بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد. كان مدربا لمنتخب جنوب إفريقيا بين عامي 2010 و 2012 ثم انتقل لتدريب ماميلودي صنداونز. في أكتوبر 2020 ، أصبح أول مدرب أفريقي غير مصري يقود عملاق القاهرة الأهلي. فاز موسيماني بالعديد من الألقاب كمدرب ، بما في ذلك 6 ألقاب لمسابقات كاف ، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما قاد الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر في الدوحة ، بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح. بطولاته في مسابقات كاف هي: ثلاثة ألقاب في دوري الأبطال (2016 مع صنداونز ، و 2020 و 2021 مع الأهلي) وثلاثة ألقاب في كأس السوبر (2017 مع صنداونز ، و 2020 و 2021 مع الأهلي).

ويستعد كاف لإقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويشارك الأهلي والزمالك من مصر في دوري أبطال إفريقيا.

بينما يتواجد المصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تقام القرعة الثلاثاء في مقر الاتحاد في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية وقناة الاتحاد الإفريقي على يوتيوب.

وجاء تصنيف الفرق قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - الوداد المغربي - الرجاء المغربي

التصنيف الثاني: الزمالك - النجم الساحلي التونسي - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - حوريا الغيني

التصنيف الثالث: الهلال السوداني - وفاق سطيف الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري - بترو أتليتكو الأنجولي

التصنيف الرابع: المريخ السوداني - ساجردا الأنجولي - أمازولو الجنوب إفريقي - جوانينج جالاكسي البوتسواني

وجاء تصنيف الفرق قبل قرعة الكونفدرالية كالتالي:

التصنيف الأول: بيراميدز - نهضة بركان المغربي - مازيمبي الكونغولي - شبيبة القبائل أو رويال ليوبارد

التصنيف الثاني: الصفاقسي التونسي - القطن الكاميروني - سيمبا التنزاني - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

التصنيف الثالث: المصري - شبيبة الساورة الجزائري - أسيك ميموزا الإفواري - زاناكو الزامبي

التصنيف الرابع: الاتحاد الليبي - أهلي طرابلس الليبي - أوثو دويو الكونغولي - الحرس الوطني النيجري