موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وتصنيف الفرق.. والقنوات الناقلة

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لكاف لإقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويشارك الأهلي والزمالك من مصر في دوري أبطال إفريقيا.

بينما يتواجد المصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تقام القرعة غدا في مقر الاتحاد في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية وقناة الاتحاد الإفريقي على يوتيوب.

وجاء تصنيف الفرق قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - الوداد المغربي - الرجاء المغربي

التصنيف الثاني: الزمالك - النجم الساحلي التونسي - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - حوريا الغيني

التصنيف الثالث: الهلال السوداني - وفاق سطيف الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري - بترو أتليتكو الأنجولي

التصنيف الرابع: المريخ السوداني - ساجردا الأنجولي - أمازولو الجنوب إفريقي - جوانينج جالاكسي البوتسواني

وجاء تصنيف الفرق قبل قرعة الكونفدرالية كالتالي:

التصنيف الأول: بيراميدز - نهضة بركان المغربي - مازيمبي الكونغولي - شبيبة القبائل أو رويال ليوبارد

التصنيف الثاني: الصفاقسي التونسي - القطن الكاميروني - سيمبا التنزاني - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

التصنيف الثالث: المصري - شبيبة الساورة الجزائري - أسيك ميموزا الإفواري - زاناكو الزامبي

التصنيف الرابع: الاتحاد الليبي - أهلي طرابلس الليبي - أوثو دويو الكونغولي - الحرس الوطني