رقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي عن تسجيله لرقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري في بيان رسمي عن تسجيل 103 حالة إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الفرق من إجمالي 15186 فحصا قد أجري خلال الفترة ما بين 20 حتى 26 ديسمبر.

عدد الإصابات هو الأكبر تسجيله بين أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة أسبوع واحد في الدوري الإنجليزي منذ بداية انتشار الفيروس.

وكانت الرابطة قد أجلت 19 مباراة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب انتشار الفيروس بين اللاعبين وعدم توافر عدد كافي لخوض المباريات.

فرق الدوري الإنجليزي صوتت الأسبوع الماضي حول استمرار الدوري أو إيقافه بسبب انتشار الفيروس وجاءت النتيجة برفض تأجيل المباريات والاستمرار بشكل طبيعي.

كما قرر الاتحاد الإنجليزي إلغاء قاعدة إعادة المباريات التي تنتهي بالتعادل في كأس الاتحاد والاحتكام إلى الأوقات الإضافية مع وضع المباريات التي سبق تأجيلها من الدوري في المواعيد المخصصة لأوقات المباريات المعادة.