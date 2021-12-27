كلوب: الرباعي المصاب بكورونا جاهز لـ ليستر.. ولدينا حالات إيجابية جديدة

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية رباعي الفريق الذي أصيب بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأصيب كل من فابينيو وفيرجيل فان دايك كورتيس جونز وتياجو ألكانتارا بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

قال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "لقد عاد الرباعي الذي أصيب بفيروس كورونا واضطر إلى الخضوع للعزل".

وأضاف "هذا يعني أن فابينيو وفيرجيل فان دايك كورتيس جونز وتياجو ألكانتارا عادوا وتدربوا يوم الأحد لأول مرة مع الفريق".

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وأكمل "لدينا 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، لاعب شاب و2 من الطاقم الفني والإداري".

وواصل "عندما تدخل النادي كل صباح تتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام ولكن فجاة تظهر حالة مصابة بالفيروس، ولكن بصرف النظر عن أي شيء نحن جميعا بخير".

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