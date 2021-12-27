بانون ينضم لقائمة المغرب في أمم إفريقيا

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب انضمام بدر بانون مدافع الأهلي إلى قائمة الفريق في كأس الأمم الإفريقية.

بدر بانون النادي : الأهلي

وذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المدرب البوسني قرر ضم بانون ومحمد الشيبي وسفيان رحيمي إلى القائمة التي أعلنها يوم الخميس الماضي.

وكان خليلوزيتش قد أعلن 25 اسما فقط في قائمته، ليرتفع العدد بذلك إلى 28.

ومن المقرر أن يرسل كل منتخب قائمته النهائية يوم 30 من ديسمبر الجاري.

أعلن المدرب البوسني يوم الخميس قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي خلت من اسم بانون وأشرف بنشرقي مهاجم الزمالك وشهدت العديد من المفاجآت (

التفاصيل).

Coach Vahid Halilhodžić called Badr Benoun, Soufiane Rahimi and Mohamed Chibi to the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 pic.twitter.com/BoAEcOlBhf — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 27, 2021

وقال خليلوزيتش يوم الخميس عن غياب بدر: "بانون أحد اللاعبين الذين يمكنهم الشكوى بشكل شرعي من غيابه، لكنني أنظر أيضا إلى الأسماء الأخرى".

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الخميس "كان علي اتخاذ القرار، اختيار سفيان شاكلا مدافع لوفين البلجيكي يرضيني".

وتابع "أتمنى ألا يكون بانون غاضبا، أحب بدر كثيرا، لكنها مسألة اختيارات".

واستطرد "لقد أحببت أداء بدر بانون ومحمد الشيبي خلال بطولة كأس العرب التي حضرتها، لكنني محبط للغاية من أداء أشرف بنشرقي وسفيان رحيمي".

وأردف المدرب البوسني "بشكل عام أشعر بخيبة أمل من أداء منتخب المحليين".

وأتم "في حالة حدوث ظروف غير متوقعة خلال الأيام المقبلة يمكن أن ينضم بانون أو الشيبي إلى الفريق في كأس الأمم الإفريقية".

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.

وتنطلق البطولة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير القادم.