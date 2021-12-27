بمشاركة موسيماني.. سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا غدا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمقر الكاف في القاهرة غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة والصف ظهرا.

وسيشارك في سحب القرعة كل من بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وخالد نصار مدير الكاف للمسابقات الذي سيدير عملية السحب.

ويشارك من مصر كل من الأهلي والزمالك في دور المجموعات.

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وسيكون تصنيف الفرق في القرعة كالآتي

التصنيف الأول

الأهلي - الترجي - الوداد - الرجاء

التصنيف الثاني

الزمالك - ماميلودي صن داونز - هورويا - النجم الساحلي

التصنيف الثالث

الهلال - شباب بلوزداد - بترو أتليتكو - وفاق سطيف

التصنيف الرابع

المريخ - جي دي ساجاردا إيسبرانسا - جوانينج جالاكسي - أمازولو

ويعد الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة بعد فوزه على كايزر تشيفس في المباراة النهائية.

دوري أبطال إفريقيا بيتسو موسيماني
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