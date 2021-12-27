كلوب يعلق على السماح لـ صلاح وماني بالمشاركة ضد تشيلسي قبل أمم إفريقيا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إمكانية مشاركة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا في لقاء تشيلسي يوم 2 يناير المقبل قبل السفر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وسمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأندية الأوروبية بالاحتفاظ بلاعبيها حتى 3 يناير قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم من أجل الاستعداد للبطولة التي تنطلق يوم 9 يناير بالكاميرون.

وقال كلوب عن إمكانية مشاركة صلاح وماني وكيتا أمام تشيلسي قبل السفر لأمم إفريقيا: "نحن ممتنون جدا لذلك".

وأضاف في مؤتمر صحفي "من الجيد أن يتمكن الثلاثي من لعب هذه المباراة".

وألمح المدرب الألماني إلى أنه لن يضم لاعبين جدد في يناير لتعويض غياب صلاح وماني وكيتا.

وأوضح "أنا متفائل بمستقبل الفريق، أشكر أكاديمية ليفربول لأنها أنتجت هذا النوع من اللاعبين. إنهم ليسوا فقط لاعبين رائعين بل أشخاص جيدون أيضا، إنهم يتعلمون سريعا، وهذا أمر إيجابي حقا".

سيفقد ليفربول جهود الثلاثي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

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ويؤمن كلوب بأن فريقه قد لا يكون في أفضل حالاته بدون صلاح وماني لكنه يعتقد أنه سيجد طريقة للفوز بالمباريات لإبقاء ليفربول في سباق اللقب.

فقد صرح قبل أيام قائلا "أياً كان من سيلعب في الفترة التي لن يكون فيها صلاح وماني وكيتا معنا سيمنحنا الفرصة للفوز بالمباريات".

وأردف "لا يمكنك دائما الوصول إلى الحل الأمثل"، معترفا "نحن بعيدين عن إيجاد الحل الأمثل بدون هؤلاء اللاعبين، لكن علينا التعامل مع الأمر".

وأتم "ربما لن نتمكن من اللعب بالشكل نفسه في غيابهم ولكن من يهتم؟ سنلعب كرة القدم التي يمكننا لعبها حينها".

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، وله مباراة أقل.