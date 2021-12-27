مدرب مانشستر يونايتد يؤكد رغبة مارسيال في الرحيل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 12:47

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال يسجل ويحتفل بهدف مانشستر يونايتد الأول في أستون فيلا

أكد الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد رغبة مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وقال رانجنيك في تصريحات للصحفيين: "أنتوني يريد الرحيل، لقد أخبرني أنه يشعر أن الوقت مناسب للتغيير".

وأضاف "على حد علمي، لم يكن هناك عرض من أي فريق آخر".

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وأتم "ما لم يصل مارسيال أي عرض فسيبقى".

وكان فيليبي لامبولي وكيل أعمال مارسيال قد أكد أن الأخير يريد مغادرة ناديه في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وتحدث وكيل أعمال مارسيال لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مارسيال يحتاج فقط للعب".

وواصل "هو لا يريد البقاء لما بعد شهر يناير وسأتحدث مع إدارة يونايتد قريبا".

وشارك صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في مباراتين بالدوري الإنجليزي بشكل أساسي وخمسة خاضهم كبديل وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

كما أنه لعب مباراتين كأساسي في دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى لمارسيال في تعاقده مع يونايتد ثلاثة مواسم مقبلة بعدما جدد تعاقده في عام 2019.

أنتوني مارسيال مانشستر يونايتد
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