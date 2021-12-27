رغم السداسية.. رحيم: نشعر بخيبة أمل وجوارديولا حذرنا مما حدث

يشعر رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي بخيبة أمل بسبب استقبال شباك فريقه لـ3 أهداف في مباراة ليستر سيتي رغم تسجيل 6 أهداف، وكشف أن مدربه بيب جوارديولا حذر الفريق من ذلك.

وانتصر سيتي على ليستر بنتيجة 6-3 بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي في يوم الصناديق (بوكسينج داي).

وقال سترلينج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قمنا ببعض الأشياء الجيدة بالفعل، وخلقنا الفرص وسجلنا أهدافا جيدة، لكن يجب ألا نستقبل أهدافا".

وتابع "لقد كانت مباراة جيدة، ولكن كان من المخيب للآمال بعض الشيء أن نستقبل الأهداف، لكن فيما بعد على الجانب الإيجابي، واصلنا التقدم".

وأضاف الدولي الإنجليزي "إنه أمر نشعر فيه جميعا بخيبة أمل. وهو أمر حاول بيب جوارديولا تحذيرنا بشأنه".

وواصل "الأمر بسيط حيث أننا لم نظهر بالشراسة الكافية، لم ننتصر في مبارزاتنا الثنائية لمنعهم من الهجمات المرتدة، لكن سندرس هذه المباراة ونحاول إصلاح الأخطاء".

وتقدم سيتي 4-0 بعد 25 دقيقة بأقدام كيفين دي بروين ورياض محرز وإلكاي جوندوجان ورحيم سترلينج.

لكن ليستر رد في بداية الشوط الثاني بثلاثة أهداف خلال 10 دقائق، قبل أن يسجل إيمريك لابورت وستيرلنج الخامس والسادس للفريق السماوي.

ليحقق سيتي الفوز التاسع على التوالي في الدوري.

ورفع سيتي رصيده إلى 47 نقطة موسعا الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط مع الوصيف ليفربول، بينما استمر ليستر عاشرا ورصيده 22 نقطة.

وسيحل سيتي ضيفا على برينتفورد يوم الأربعاء بينما يستضيف ليستر فريق ليفربول يوم الثلاثاء.