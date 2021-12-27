سلة - أنس أسامة: الشكوى ضد الزمالك؟ النادي تأخر عليّ كثيرا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

أنس أسامة - مصر لكرة السلة

برر أنس أسامة نجم الفريق الأول لكرة السلة في الزمالك تقديمه لشكوى ضد ناديه بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وعلم FilGoal.com أن أسامة طالب في شكواه إلى الاتحاد المصري لكرة السلة بفسخ عقده مع الزمالك. (التفاصيل)

وقال أسامة عبر قناة صدى البلد:"تنازلت عن حقوق كثيرة. خلال الأعوام الأربعة الماضية النادي تأخر عليّ كثيرا".

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وواصل "لي مستحقات تعود ربما إلى شهر مايو الماضي".

وأتم "أعرف الظروف التي يمر بها النادي، لكن لكل إنسان طاقة بسبب متطلبات الحياة".

ووصل أسامة إلى القاهرة يوم السبت بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له في مركز "أسباير" القطري، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان أسامة قد أصيب بتمزق في غضروف الكتف، خضع إثره لعملية جراحية.

وقد يعود أسامة للمشاركة في المباريات مع بداية الدور الثاني لدوري السوبر.

الزمالك أنس أسامة
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