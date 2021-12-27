مهاجم الإسماعيلي الجديد: أسعى لمساعدة النادي على الخروج من الأزمة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

كارميلو ألجاراناز - ألويز ريدي

شدد كارميلو ألجارناز المهاجم البوليفي الجديد للإسماعيلي على سعادته بالانضمام للدراويش مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل مساعدة النادي على الخروج من أزمته الحالية.

ووصل ألجارناز إلى مصر من أجل التوقيع مع الإسماعيلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من صفوف فريق ألويز ريدي البوليفي.

وقال ألجارانز في تصريحات عبر قناة المحور: "سعيد بالتواجد في الإسماعيلي وسأعمل على بذل كل مجهودي لأنني قادم إلى هنا بطموح كبير ورغبة في النجاح".

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واستمر "أعرف القليل عن الإسماعيلي وقدمت إلى هنا من أجل مساعدة النادي".

وأضاف "أسعى للتعرف على زملائي في الفريق ومحاولة التأقلم بسرعة لأنني أتيت إلى هنا من أجل تسجيل الأهداف ومساعدة النادي للخروج من الأزمة الحالية".

وشارك ألجارناز مع فريقه السابق في خمس مباريات خلال الموسم الحالي وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحدا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين فقط من خلال سبع مباريات.

كارميلو ألجاراناز - ألويز ريدي الإسماعيلي
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