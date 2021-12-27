عمر كمال: الأهلي أراحنا عندما غير طريقته

أوضح عمر كمال مدافع فيوتشر ومنتخب مصر أن ناديه تحسن أمام الأهلي عندما عاد الأخير للعب برباعي دفاعي في لقاء انتهى بهدف لمثله يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وقال اللاعب المعار من الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"في الشوط الأول كنا مشتتين، لكن المدرب علي ماهر عدل الأمور سريعا بين الشوطين".

وأضاف "الأهلي أراحنا عندما عاد للعب برباعي في الدفاع".

واستمر "تقديم مستوى مثل هذا أمام الأهلي ونحن فريق تجمع حديثا من لاعبين ينتمون لأندية مختلفة، فهذا يحسب للجهاز الفني الذي يثق في عناصره".

واقتنص فيوتشر تعادلا من الأهلي ليتعثر الأخير لأول مرة في الموسم الجاري من الدوري.

وشارك عمر كمال في اللقاء كاملا وسينضم اللاعب لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لكأس إفريقيا.