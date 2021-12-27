عمر كمال: الأهلي أراحنا عندما غير طريقته

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد مع منتخب مصر

أوضح عمر كمال مدافع فيوتشر ومنتخب مصر أن ناديه تحسن أمام الأهلي عندما عاد الأخير للعب برباعي دفاعي في لقاء انتهى بهدف لمثله يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وقال اللاعب المعار من الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"في الشوط الأول كنا مشتتين، لكن المدرب علي ماهر عدل الأمور سريعا بين الشوطين".

وأضاف "الأهلي أراحنا عندما عاد للعب برباعي في الدفاع".

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واستمر "تقديم مستوى مثل هذا أمام الأهلي ونحن فريق تجمع حديثا من لاعبين ينتمون لأندية مختلفة، فهذا يحسب للجهاز الفني الذي يثق في عناصره".

واقتنص فيوتشر تعادلا من الأهلي ليتعثر الأخير لأول مرة في الموسم الجاري من الدوري.

وشارك عمر كمال في اللقاء كاملا وسينضم اللاعب لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لكأس إفريقيا.

عمر كمال فيوتشر الأهلي
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