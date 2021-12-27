سعد سمير: الأهلي "كبير القارة" هو من ربانا على القتال في الملعب

أبدى سعد سمير مدافع فيوتشر المعار من الأهلي سعادته بالتعادل في مباراة الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز.

وقال سمير في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "اللعب ضد الأهلي يمنح شعورا مختلفا، الأمر لم يكن سهلا خصوصا أني أنتمي إليه وأنا هنا على سبيل الإعارة".

وأضاف "أيضا كنت سعيد باللعب أمام بطل إفريقيا والسوبر والكأس وثالث كأس العالم للأندية، كنا نلعب أمام كبير القارة وتعادلنا معه".

وأوضح سعد سمير "نحضر للمباراة منذ وقت طويل لأنه كان هناك فترة التوقف، وخسرنا قبلها آخر مباراتين ضد إنبي وطلائع الجيش وكنا نرى أننا تعرضنا لهزيمتين لم نستحقهما. كنا نصل للمرمى ونخلق الفرص ولكن لا نفوز، وكنا بحاجة لنتيجة إيجابية".

وتابع "واجهنا فريقا كبيرا فاز على كل من واجهه ولم يعطله أحد. بعد هدف الأهلي المبكر كنت أعرف أننا سنعود في المباراة، فلم يكن هناك الكثير من الفرص رغم الاستحواذ. اللاعبون أصحاب الخبرة يعرفون ذلك، كان يجب أن نهدأ والمهم أن نسجل الفرصة التي سنصل بها، وهكذا بدأ اللاعبون يكتسبون الثقة والندية".

وواصل سمير "نحن نعمل بصورة جيدة بدنيا، وكان الإجهاد واضحا على الأهلي. كنا نعرف ذلك الأمر والمدرب علي ماهر أعد للمباراة بهذا الشكل وقرأها بصورة جيدة. هو واحد من أهم أسباب قراري بالانضمام إلى فيوتشر".

وعن حقيقة أن من سجل هدف التعادل في شباك الأهلي اليوم هو لاعبه وناشئه كريم نيدفيد قال سعد سمير: "هذا ما تربينا عليه في الأهلي ومن في النادي الآن يعرفون ذلك جيدا. إنهم يعرفون أن أكثر من سيقاتل في الملعب سيكونون من لاعبي الأهلي لأنهم من قاموا بتربيتنا على ذلك".

في الإطار ذاته قال عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر: "الأهلي يلعب بطريقة مختلفة ولكن علي ماهر حفّظنا جيدا ما يجب علينا فعله. تلقينا الهدف الأول ولكننا تماسكنا وعدنا في المباراة بالتعادل، وحين تحول الأهلي إلى 4-2-3-1 باتت الأمور أسهل وكان بمقدورنا أن نسجل الثاني والثالث".

وعن تحوله إلى مركز الظهير الأيمن قال: "المسألة ليست مركز. أنا مقتنع بأن اللاعب المتماسك بدنيا يمكنه اللعب في أي مركز، ويجب تنفيذ تعليمات المدير الفني".

وأوضح "لعبت كظهير أيسر قبل الظهير الأيمن، وحين يكون معك مدربا كبيرا مثل علي ماهر تصبح الأمور أسهل، فقد وظفني في مركز غير مركزي ثم منحني حرية اللعب كجناح".

وعن مستقبله سواء بالاستمرار مع فيوتشر أو بالعودة إلى الزمالك اختتم "أنا معار لمدة سنة في فيوتشر، أي شيء آخر سيكون مع وكيلي وإدارة الزمالك".

وتعادل الأهلي مع فيوتشر بهدف لكل فريق، رغم تقدم محمد شريف المبكر حيث سجل نيدفيد هدف التعادل.