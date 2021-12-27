توخيل: إشراك لوكاكو كان مخاطرة.. ونحن نلعب بسبب "قرارات المكاتب"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

أقر توماس توخيل مدرب تشيلسي بأنه اتخذ مخاطرة كبيرة حين دفع بمهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو منذ بداية الشوط الثاني لمباراة الفريق ضد أستون فيلا، والتي انتهت بفوز البلوز 3-1 ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإنجليزي.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "لا يوجد شك بشأن أهمية لوكاكو القصوى. روميلو سيكون لاعبا مفتاحيا لنا. آخر مشاركة أساسية له كانت في أكتوبر، ولكن هذا ليس بسبب نقص جودته أو لشكوك في كوننا أفضل بدونه".

وأضاف "لم يكن محظوظا بإصاباته. حين كان يعاني للعودة بجدول مبارياتنا هذا، أصيب بفيروس كورونا. مشاركته طوال الشوط الثاني كانت أكثر مما نصح به الطاقم الطبي والبدني، ولكننا كنا نفكر بأننا يمكننا أخذ المخاطرة وزيادة الهجوم".

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وأوضح "حققنا فوزا كبيرا ولكني دائما متخوف بشأن صحة وسلامة اللاعبين ولهذا لست مستمتعا بهذا تماما. في المعتاد يمكنك أن تمسك بزخمك وتدفع بلاعبيك ولكن الشيء الوحيد الذي نفعله هو التأكد بشكل يومي لمعرفة من يمكننا الدفع به".

وفي حديث سابق لشبكة "سكاي سبورتس" قبل المؤتمر الصحفي، أعرب توخيل عن إحباطه من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل : "أسعدني أداء اللاعبين ولكني قلق للغاية. ربما ارتكبنا خطأ كبيرا بترك اللاعبين يلعبون بعد كورونا وحصة تدريبية واحدة أو اثنتين، ولكن بوضوح أجبرتنا رابطة الدوري على اللعب ولذلك نلعب".

وتابع "هذا لا يمكنه أن يكون الطريق الصحيح. الناس في المكاتب يأخذون القرارات، وهذا ما عليه الأمر".

وتقدم أستون فيلا بهدف عكسي سجله ريس جيمس من عرضية مات تارجت، ولكن من ركلة جزاء تعادل جورجينيو، ثم أتى لوكاكو في الشوط الثاني بدلا من تريفوه تشالوباه ليسجل الهدف الثاني، ثم تحصل على ركلة جزاء سجل منها جورجينيو الثالث.

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