أحمد عاطف: من الجيد أن نكون أول من يعطل الأهلي.. وفيوتشر ولد كبيرا

أعرب أحمد عاطف لاعب فيوتشر عن سعادته بعد تعادل فريقه مع الأهلي في الدوري المصري.

وتعادل فيوتشر مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري المصري.

وصنع أحمد عاطف هدف فيوتشر الوحيد في المباراة والذي سجله كريم نيدفيد.

وقال عاطف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "من الجيد أن نكون الفريق الأول الذي يعطل الأهلي في بطولة الدوري، وتلك المباراة تعد كبداية لنا".

وتابع "نحن نمظر إلى المربع الذهبي كهدف لنا في الدوري هذا الموسم لأن فريق فيوتشر قد ولد كبيرا".

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ 19 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك صاحبة المركز الثاني مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق الأحمر، كما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة الثامنة في المركز الـ 12.