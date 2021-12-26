بلدغة نيدفيد.. فيوتشر يُفقد الأهلي أول نقطتين في صراع الدوري

تعادل فيوتشر مع الأهلي 1-1 في الجولة السابعة من الدوري المصري، ليفقد الأحمر أول نقطتين له في الدوري هذا الموسم.

وسجل للأهلي محمد شريف، ولكن كريم وليد "نيدفيد" تعادل لأصحاب الأرض.

وحقق فيوتشر أول نقطة له بعد خسارتين أمام إنبي وطلائع الجيش، فيما تعادل الأحمر للمرة الأولى بعد 6 انتصارات في الدوري.

ورغم التعادل، صعد الأهلي لصدارة الدوري بـ 19 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك، وللأهلي مباراة مؤجلة أمام بيراميدز.

أما فيوتشر، فصعد للمركز الـ 12 بعد أن حصد نقطته الثامنة في موسمه الأول في الدوري.

التشكيل

فيوتشر بدأ بتشكيل هجومي ضم كل من..

حارس المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي - محمد عبد المنعم - عمر كمال

وسط الملعب: أحمد رفعت - كريم وليد - ناصر ماهر - غنام محمد - محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف

البدلاء: محمد طارق - طارق طه - أيمن الصفاقسي - مصطفى بدري - سعد سمير - محمود شعبان - انيست ابل - محمد رضا - محمد ربيعة

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 4 تغييرات على تشكيله ضد فيوتشر.

شارك كل من أحمد نبيل "كوكا" على حساب علي معلول على الرواق الأيسر، فيما يشارك لويس ميكيسوني على حساب حسين الشحات، في تغييرين على تشكيل الفريق الفائز بالسوبر الإفريقي ضد الرجاء.

وكذلك، شارك أحمد عبد القادر ومحمد شريف كأساسيين، مع تغيير الطريقة فيما يبدو للعب برباعي خلفي.

وأتى تشكيل الفريق كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – حمدي فتحي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : عمار حمدي ومحمد هاني وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمود وحيد وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة.

هدف مبكر

بدأت المباراة بضغط أحمر، أثمر مبكرا.

ففي الدقيقة الثالثة، انطلق أحمد عبد القادر وراوغ ومرر عرضية أرضية قابلها محمد شريف بهدفه الثالث هذا الموسم.

رغم الهدف، لم يتوقف ضغط الأهلي، حيث سدد أفشة في جسد محمد عبد المنعم بعد تغول مشابه لكرة الهدف من عبد القادر، إلا أنه مرر لتاو قبل أن تصل الكرة لأفشة.

وأهدر بيرسي تاو شبه انفراد بعد تمريرة من عبد القادر، ولكن الحكم أشار للتسلل بعد إهدار تاو للكرة في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 19 أتت أخطر فرص فيوتشر في ذلك الشوط، عرضية جوناثان نجويم مرت من خلف كوكا واستلمها محمد فاروق الذي بعد اشتراك مع الشناوي مررها لأحمد عاطف، الذي سدد تجاه المرمى لكن حمدي فتحي حمى مرماه الخالي.

وبعدها بـ 6 دقائق، استلم أحمد عاطف تمريرة ناصر ماهر وسدد كرة قوية في باطن القائم. الحكم أشار للتسلل بعد ذلك.

ونال محمد الشناوي إنذارا بعد تدخل قوي خارج المنطقة على أحمد عاطف بعد خروج غير موفق للحارس في الدقيقة 40.

وانتهى الشوط الأول بتلك الكيفية.























































فيوتشر يتعادل

وفي الشوط الثاني، أشرك موسيماني رامي ربيعة بدلا من لويس ميكيسوني، لينقل كوكا إلى مركز الظهير الأيسر.

وفي الدقيقة 52، أهدر أحمد عبد القادر شبه انفراد جانبي حيث تصدى محمود حمدي لتسديدته بنجاح.

وبعدها بـ 5 دقائق، أثمرت مشاغبات فريق المدرب علي ماهر، حيث خدع عاطف ربيعة ومرر عرضية بوجه القدم للقادم من الخلف نيدفيد الذي سددها بقوة لتمر من بين قدمي الشناوي معلنة هدف التعادل.

وفي الدقيقة 67، أجرى موسيماني تغييرين، بمشاركة علي معلول بدلا من كوكا، وطاهر محمد طاهر بدلا من عبد القادر، فيما حل الملغاشي أنيست بدلا من نيدفيد.

ومع غياب الخطورة، دخل حسين الشحات بديلا لأفشة في الدقيقة 76، فيما حل سعد سمير بدلا من أحمد رفعت في محاولة جديدة للتأمين من علي ماهر.

وكذلك، شارك أيمن الصفاقسي بدلا من أحمد عاطف في الدقيقة 80، فيما حل عمار حمدي بدلا من أليو ديانج.

ووسط الضغط الأحمر، انفرد أيمن الصفاقسي من جانب منطقة الجزاء وسدد لكن الشناوي تصدى بنجاح.

وسدد البديل مصطفى البدري كرة قريبة من مرمى الشناوي في الدقيقة 93 من هجمة مرتدة منظمة، كما نال بدر بانون إنذارا في نفس الكرة بعد تداخله مع ناصر ماهر.

وقابل بانون نفسه عرضية معلول بمقصية حاول طاهر تغيير اتجاهها، ولكن الحارس محمود حمدي كان متقينا لها.

وأطلق بعد تلك الكرة، محمد الحنفي، صافرة النهاية، معلنا نهاية المواجهة على استاد السلام.