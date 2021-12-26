لوكاكو يقلب الطاولة.. تشيلسي يجتاز أستون فيلا بركلات جورجينيو

تغلب تشيلسي على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ريس جيمس هدف أستون فيلا الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، بينما سجل أهداف تشيلسي كل من جورجينيو "هدفين" في الدقيقتين 34 و93 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة، وفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز العاشر.

تأتيك الطعنة

حاول داني إينجز في الدقيقة 15 تسديد كرة أولى من جانب أستون فيلا ولكن أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 20 حاول أولي واتكينز على حدود المنطقة، ولكن نجح تريفوه تشالوباه في اعتراض التسديدة.

الهدف الأول في المباراة أتى في الدقيقة 28 برأسية ريس جيمس ظهير تشيلسي في شباك فريقه عن طريق الخطأ، حيث كان يحاول إبعاد عرضية مات تارجت.

دفاع الفيلانز يتدخل

فرصة تعادل تشيلسي أتت في الدقيقة 33 بعد ارتكاب ماتي كاش ظهير أستون فيلا الأيمن لركلة جزاء، سجل منها جورجينيو هدف التعادل في الدقيقة 34.

وكالعادة حاول إينجز في الدقيقة 41 بتسديدة أخرى، ولكن أبعدها الدفاع الأزرق لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

انقلاب بلجيكي

بين الشوطين أتى روميلو لوكاكو على حساب تريفوه تشالوباه، وفي الدقيقة 52 تلاه أندرياس كريستنسن على حساب تياجو سيلفا.

في الدقيقة 56 سجل لوكاكو هدف التقدم، عقب عرضية من كالوم هودسون أودوي قابلها البلجيكي بالرأس في الشباك.

واختتم توماس توخيل مدرب تشيلسي تبديلاته في الدقيقة 63 بنزول ماتيو كوفاسيتش بدلا من نجولو كانتي.

النهاية

أهدر ميسون ماونت فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 67 بعد عرضية قابلها بتسديدة مرت بجوار القائم.

وبين الدقيقتين 73 و76 استخدم أستون فيلا جميع تبديلاته، بنزول كارني تشوكويميكا وبرتراند تراوري وأنور الغازي بدلا من إيميليانو بوينديا وداني إينجز ومورجان سانسون.

أخيرا تصدى إيميليانو مارتينيز لتسديدة خطيرة من هودسون أودوي في الدقيقة 88، ثم تحصل لوكاكو على ركلة جزاء في الدقيقة 92 بعد عرقلة من إرزي كونسا، ليسجل منها جورجينيو الهدف الثالث في الدقيقة 93.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة، وفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز العاشر.