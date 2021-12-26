حجازي يسجل هدفا ملغيا في ريمونتادا مثيرة للاتحاد على الاتفاق

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

فاز اتحاد جدة على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله في الجولة الـ 14 من الدوري السعودي.

شهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي مع اتحاد جدة في المباراة بالكامل.

وسجل حجازي هدفا في الدقيقة الـ 14 من المباراة برأسية ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

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تقدم الاتفاق بالهدف الأول في الدقيقة الـ 29 عن طريق زياد الصحفي بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف روبين كوايسون الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة الـ 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخير بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني قلص حروان كامارا النتيجة لمصلحة الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة الـ 71 بعد تمريرة من فهد المولد داخل منطقة الجزاء ليسدد في المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 82 أصلح زياد الصحفي خطأه بتسجيله هدف التعادل برأسية مستغلا عرضية من برونو هينريكي.

وبعد ثلاث دقائق فقط أنهى كامارا ريمونتادا الاتحاد بهدف ثالث بمتابعة لتسديدة هينريكي من على خط المرمى.

بذلك الفوز ارتفع رصيد اتحاد جدة للنقطة الـ 29 في صدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ضمك صاحب المركز الثاني وبوجود مباراة مؤجلة للاتحاد، بينما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة الـ 16 في المركز التاسع.

أحمد حجازي اتحاد جدة الاتفاق الدوري السعودي
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