جوارديولا بعد سحق ليستر: بوكسينج داي مثالي

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أهمية الفوز الذي حققه ناديه على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 6-3 اليوم الأحد، مشيرا إلى أن المباراة جاءت مثيرة مثلما جرت العادة في يوم الصناديق (بوكسينج داي).

وقال الإسباني في تصريحات صحفية بعدما عزز سيتي تصدر ترتيب الدوري:"مباراة مجنونة".

وواصل "بوكسينج داي مثالي، أهداف عديدة. كانت ممتعة للجميع".

واستمر "انتصار جديد، مواصلة الفوز مهمة جدا. الآن نرتاح 3 أيام قبل اللقاء المقبل".

وأضاف "تحدثنا بين الشوطين عن عودة ممكنة لليستر، كلما حصلوا على الكرة خلقوا فرصة. لم تكن مباراة من طرف واحد. إنهم فريق كبير لديه العديد من اللاعبين المميزين".

وأردف "حين أصبحت النتيجة 4-2 تغير تفكير اللاعبين، وبعدما صارت 4-3 زادت لدينا الشكوك، لكننا كنا صبورين، سنحت لنا فرص وفزنا باللقاء".

ورفع سيتي رصيده إلى 47 نقطة موسعا الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط مع الوصيف ليفربول، بينما استمر ليستر عاشرا ورصيده 22 نقطة.

وسيحل سيتي ضيفا على برينتفورد يوم الأربعاء بينما يستضيف ليستر فريق ليفربول يوم الثلاثاء.