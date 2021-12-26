"ساكا لاكا".. أرسنال يسحق نورويتش بخماسية ويحقق رقما لم يبلغه منذ 2018

سحق أرسنال مضيفه نورويتش سيتي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كارو رود" ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للجانرز بوكايو ساكا "هدفين" في الدقيقتين 6 و67 وكيران تيرني في الدقيقة 44 وألكساندر لاكازيت في الدقيقة 84 وإميل سميث رو في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تراجع نورويتش إلى قاع الجدول بـ10 نقاط.

وحقق أرسنال فوزه الخامس على التوالي في جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2018.

شوط هادئ وهدفان

البداية أتت في الدقيقة السادسة بتمريرة حاسمة من مارتن أوديجارد وصلت إلى ساكا ليسجل الهدف الأول.

وبعد ركود نسبي في المباراة، أتى الهدف الثاني بواسطة الظهير الاسكتلندي كيران تيرني في الزاوية اليمنى بالدقيقة 44، بعد تمريرة حاسمة أخرى من أوديجارد.

الظهور الوحيد

كاد نورويتش أن يسقط نظافة شباك أرسنال في الدقيقة 58 حين سقط كيني مكلين داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم رفض احتساب اللقطة.

وفي الدقيقة 61 سجل جابرييل مارتينيلي هدفا ألغي بداعي التسلل.

أخيرا حسم أرسنال المباراة عمليا بالهدف الثالث بتوقيع ساكا مرة أخرى في الدقيقة 67، بعد تمريرة من ألكساندر لاكازيت.

نهاية الحفل

أتى المصري محمد النني على حساب توماس بارتي في الدقيقة 75، فيما أتى نيكولاس بيبي بدلا من ساكا في الدقيقة 78، وأخيرا حل إميل سميث رو في الدقيقة 82 على حساب مارتينيلي.

وفي الدقيقة 84 سجل ألكساندر لاكازيت الهدف الرابع من ركلة جزاء تحصل عليها بعد تدخل من أوزان كاباك.

أخيرا اختتم سميث رو الخماسية في الدقيقة 91، وبعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو تم احتسابه بعد تفادي شبهة التسلل.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تراجع نورويتش إلى قاع الجدول بـ10 نقاط.