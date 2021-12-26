"ساكا لاكا".. أرسنال يسحق نورويتش بخماسية ويحقق رقما لم يبلغه منذ 2018

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:15

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال × نورويتش

سحق أرسنال مضيفه نورويتش سيتي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كارو رود" ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للجانرز بوكايو ساكا "هدفين" في الدقيقتين 6 و67 وكيران تيرني في الدقيقة 44 وألكساندر لاكازيت في الدقيقة 84 وإميل سميث رو في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تراجع نورويتش إلى قاع الجدول بـ10 نقاط.

أخبار متعلقة
مانشستر سيتي يذبح ثعالب ليستر بسداسية ويعزز تصدره للدوري طفلة من الجماهير في قائمة وست هام لمواجهة ساوثامبتون دي خيا يطالب لاعبي يونايتد بتطبيق فلسفة رانجنيك في المباريات

وحقق أرسنال فوزه الخامس على التوالي في جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2018.

شوط هادئ وهدفان

البداية أتت في الدقيقة السادسة بتمريرة حاسمة من مارتن أوديجارد وصلت إلى ساكا ليسجل الهدف الأول.

وبعد ركود نسبي في المباراة، أتى الهدف الثاني بواسطة الظهير الاسكتلندي كيران تيرني في الزاوية اليمنى بالدقيقة 44، بعد تمريرة حاسمة أخرى من أوديجارد.

الظهور الوحيد

كاد نورويتش أن يسقط نظافة شباك أرسنال في الدقيقة 58 حين سقط كيني مكلين داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم رفض احتساب اللقطة.

وفي الدقيقة 61 سجل جابرييل مارتينيلي هدفا ألغي بداعي التسلل.

أخيرا حسم أرسنال المباراة عمليا بالهدف الثالث بتوقيع ساكا مرة أخرى في الدقيقة 67، بعد تمريرة من ألكساندر لاكازيت.

نهاية الحفل

أتى المصري محمد النني على حساب توماس بارتي في الدقيقة 75، فيما أتى نيكولاس بيبي بدلا من ساكا في الدقيقة 78، وأخيرا حل إميل سميث رو في الدقيقة 82 على حساب مارتينيلي.

وفي الدقيقة 84 سجل ألكساندر لاكازيت الهدف الرابع من ركلة جزاء تحصل عليها بعد تدخل من أوزان كاباك.

أخيرا اختتم سميث رو الخماسية في الدقيقة 91، وبعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو تم احتسابه بعد تفادي شبهة التسلل.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تراجع نورويتش إلى قاع الجدول بـ10 نقاط.

نورويتش أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا بعد سحق ليستر: بوكسينج داي مثالي مباشر في إنجلترا - أستون فيلا (1) - (2) تشيلسي.. لوكاكو يقلب الأوضاع توتنام يستغل سقوط وست هام ويقترب من المربع الذهبي بثلاثية في كريستال بالاس مانشستر سيتي يذبح ثعالب ليستر بسداسية ويعزز تصدره للدوري
أخر الأخبار
هشام يكن وعبد الله جورج يترشحان في انتخابات الزمالك 35 دقيقة | مصر
بمشاركة كريم حافظ.. مالاتيا سبور يتراجع للمركز الأخير بعد الهزيمة من فنربخشة 51 دقيقة | المحترفون
بيراميدز ينفي عبر في الجول مشاركة السعيد وحمدي ضد إنبي وهما مصابان بكورونا 53 دقيقة | الدوري المصري
بونوتشي عن مواجهة البرتغال: رونالدو يعرف أنه سيتلقى بعض الضربات 56 دقيقة | أوروبا
استراحة في الدوري - فيوتشر (0) - (1) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل فيوتشر - أحمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال يواجهون الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – كوكا وعبد القادر وميكيسوني أساسيون أمام فيوتشر ساعة | الدوري المصري
جوارديولا بعد سحق ليستر: بوكسينج داي مثالي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"