مانشستر سيتي يذبح ثعالب ليستر بسداسية ويعزز تصدره للدوري

عزز مانشستر سيتي تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 6-3 اليوم الأحد في الجولة 19 على ملعب الاتحاد.

ورفع سيتي رصيده إلى 47 نقطة موسعا الفارق إلى 6 نقاط مع الوصيف ليفربول، بينما استمر ليستر عاشرا ورصيده 22 نقطة.

وجاءت المباراة مثيرة وتسيدها سيتي منذ البداية قبل أن يقلص ليستر الفارق من 4 أهداف إلى هدف بحلول الدقيقة 66، لكن رجال المدرب بيب جوارديولا سجلوا هدفين إضافيين في الشوط الثاني واقتنصوا 3 نقاط ثمينة عززت موقعهم في المركز الأول في سباق الحفاظ على اللقب.

وتقدم كيفن دي بروين لسيتي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5 قبل أن يعزز رياض محرز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 14.

واستغل إلكاي جوندوجان كرة مرتدة من الحارس بيتر شمايكل ليسددها في الشباك محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 21.

ثم حصل رحيم ستيرلينج على ركلة جزاء وترجمها بنجاح في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-صفر.

وانتفض ليستر في الشوط الثاني وسجل جيمس ماديسون هدفا في الدقيقة 55 إثر خطأ دفاعي ثم أضاف زميله أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة 59 إثر انفراد بالمرمى.

وأحرز كليتشي إهياناتشو الهدف الثالث لليستر بمتابعة الكرة المرتدة من عارضة مرمى سيتي في الدقيقة 66.

لكن سيتي رد سريعا بهدف خامس في الدقيقة 69 أحرزه المدافع ايمريك لابورت بضربة رأس إثر ركلة ركنية.

ثم أحكم سيتي قبضته على المباراة وأحرز هدفا سادسا بواسطة ستيرلينج الذي تابع الكرة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية.

وسيحل سيتي ضيفا على برينتفورد يوم الأربعاء بينما يستضيف ليستر فريق ليفربول يوم الثلاثاء.