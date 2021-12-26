دي خيا يطالب لاعبي يونايتد بتطبيق فلسفة رانجنيك في المباريات

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

زاباتا أمام دي خيا

طالب ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بمحاولة تطبيق فلسفة وأفكار المدرب الجديد رالف رانجنيك على أرض الملعب.

كان يونايتد قد تعاقد مع المدرب الألماني قبل نحو شهر، ومنذ قدومه لعب الشياطين الحمر 3 مباريات فقط، وتم تأجيل مباراتي برينتفورد وبرايتون بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا في النادي.

وقال دي خيا في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد بعودة الفريق بأكمله للتدرب بجدية من جديد وبرؤية الجميع في صحة جيدة".

أخبار متعلقة
تعرف على حكاية الـ"بوكسينج داي" التي بدأت في القرن الـ19 وكيف يتم تنظيمه أرسنال يعلن 3 إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق الأول ليكيب: باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من 5 لاعبين لتعويض الخسائر تأجيل مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد بسبب فيروس كورونا

وأضاف "لقد عاد الجميع وكلنا نتدرب الآن. الأمور تبدو على ما يرام، ومن الرائع أن نعود إلى التدريبات".

أغلق يونايتد مقره التدريبي الأسبوع الماضي لمدة 4 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا في النادي.

وتابع الحارس الإسباني "نحن نتدرب بجدية بالطبع. التدريبات تحت قيادة المدرب دائمًا ما تكون حادة للغاية".

وأكمل "عليك أن تبذل قصارى جهدك في التدريبات وفي المباريات. لقد مرت أسابيع قليلة منذ انضمام رانجنيك لنا، لذا سنرى ما يحمله المستقبل لنا".

وواصل "الفريق يتدرب بحيوية كبيرة، وعلينا أن نظهر ذلك في المباريات الكبيرة أيضا".

ويستعد يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين.

وشدد حارس أتليتكو مدريد السابق "أعتقد أن الشىء الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على نظافة الشباك".

وأتم "إذا استقبلنا أهدافا أقل ستزداد فرصنا في تحقيق الفوز لأننا نمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم قادرين على تسجيل الأهداف في أي وقت".

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد رالف رانجنيك
نرشح لكم
طفلة من الجماهير في قائمة وست هام لمواجهة ساوثامبتون مباشر في إنجلترا - سيتي (4)(0) ليستر.. نورويتش (0)(1) أرسنال.. توتنام (2)(0) بالاس جوارديولا: يجب أن يرتدي الجميع في الملاعب الأقنعة للوقاية من كورونا تعرف على حكاية الـ"بوكسينج داي" التي بدأت في القرن الـ19 وكيف يتم تنظيمه
أخر الأخبار
 عامر حسين لـ في الجول: لم أتلق أي خطابات بإمكانية اللعب بعد 27 ديسمبر 15 دقيقة | الدوري المصري
طفلة من الجماهير في قائمة وست هام لمواجهة ساوثامبتون 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي خيا يطالب لاعبي يونايتد بتطبيق فلسفة رانجنيك في المباريات 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - سيتي (4)(0) ليستر.. نورويتش (0)(1) أرسنال.. توتنام (2)(0) بالاس 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: يجب أن يرتدي الجميع في الملاعب الأقنعة للوقاية من كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك - هل تعرف بطولات الزمالك جيدا؟ ساعة | الدوري المصري
تعرف على حكاية الـ"بوكسينج داي" التي بدأت في القرن الـ19 وكيف يتم تنظيمه ساعة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يعلن 3 إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"