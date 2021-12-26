دي خيا يطالب لاعبي يونايتد بتطبيق فلسفة رانجنيك في المباريات

طالب ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بمحاولة تطبيق فلسفة وأفكار المدرب الجديد رالف رانجنيك على أرض الملعب.

كان يونايتد قد تعاقد مع المدرب الألماني قبل نحو شهر، ومنذ قدومه لعب الشياطين الحمر 3 مباريات فقط، وتم تأجيل مباراتي برينتفورد وبرايتون بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا في النادي.

وقال دي خيا في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد بعودة الفريق بأكمله للتدرب بجدية من جديد وبرؤية الجميع في صحة جيدة".

وأضاف "لقد عاد الجميع وكلنا نتدرب الآن. الأمور تبدو على ما يرام، ومن الرائع أن نعود إلى التدريبات".

أغلق يونايتد مقره التدريبي الأسبوع الماضي لمدة 4 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا في النادي.

وتابع الحارس الإسباني "نحن نتدرب بجدية بالطبع. التدريبات تحت قيادة المدرب دائمًا ما تكون حادة للغاية".

وأكمل "عليك أن تبذل قصارى جهدك في التدريبات وفي المباريات. لقد مرت أسابيع قليلة منذ انضمام رانجنيك لنا، لذا سنرى ما يحمله المستقبل لنا".

وواصل "الفريق يتدرب بحيوية كبيرة، وعلينا أن نظهر ذلك في المباريات الكبيرة أيضا".

ويستعد يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين.

وشدد حارس أتليتكو مدريد السابق "أعتقد أن الشىء الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على نظافة الشباك".

وأتم "إذا استقبلنا أهدافا أقل ستزداد فرصنا في تحقيق الفوز لأننا نمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم قادرين على تسجيل الأهداف في أي وقت".