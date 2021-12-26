انتهت في إنجلترا - سيتي (6)(3) ليستر.. نورويتش (0)(5) أرسنال.. توتنام (3)(0) بالاس

تابع مباشرة مباريات اليوم الأحد من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

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وتابع من هنا لقاء نورويتش سيتي وأرسنال

ويلعب وست هام يونايتد ضد ساوثامبتون ويستضيف توتنام فريق كريستال بالاس.

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نهاية المباريات - سيتي (6)(3) ليستر.. نورويتش (0)(5) أرسنال.. توتنام (3)(0) بالاس.. وست هام (2)(3) بالاس

ق91: جوووووووول! سميث رو يسجل الهدف الخامس لأرسنال

ق87: جوووووووول! ستيرلينج يسجل الهدف السادس لسيتي

ق84: جووووووول! لاكازيت يسجل ركلة الجزاء وتصبح النتيجة 4-صفر لأرسنال

ق83: ركلة جزاء لأرسنال

ق75: جووووووول! الثالث لتوتنام سجله سون هيونج مين

ق75: محمد النني يشارك بدلا من توماس بارتي لاعب أرسنال

ق70: جان بيدناريك جوووووول ثالث لساوثامبتون

ق69: جووووووول! خامس لسيتي سجله ايمريك لابورت

ق67: جوووووووول! رائع سجله ساكا في شباك نورويتش ليتقدم أرسنال بثلاثية

ق65: جووووول! إهياناتشو جووووووووول لليستر

ق64: جووووووول! سعيد بن رحمة يسجل هدف التعادل لوست هام

ق61: جوووووول! جيمس وارد-براوس يسجل الهدف الثاني لساوثامبتون ليتقدم الفريق 2-1 على وست هام

ق59: جووووووول! الثاني لليستر سيتي سجله أديمولا لوكمان بعد انفراده بالمرمى

ق55: جوووووووول! جيمس ماديسون يسجل الهدف الأول لليستر

ق50: جوووول!َ ميكائيل أنتونيو يسجل لوست هام ليتعادل بهدف لمثله ضد ساوثامبتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول - سيتي (4)(0) ليستر.. نورويتش (0)(2) أرسنال.. توتنام (2)(0) بالاس.. وست هام (0)(1) ساوثامبتون

ق44: جوووووول! تييرني يسجل الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة بعدما اخترق منطقة الجزاء من اليسار

ق37: طرد ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس

ق34: جووووووول! لوكاس مورا يسجل الهدف الثاني لتوتنام

ق32: جوووووول! هاري كين يسجل الهدف الأول لتوتنام

ق25: جوووووووول! الرابع لسيتي بعدما ترجم ستيرلينج الكرة بنجاح من ركلة الجزاء

ق24: ركلة جزاء لمانشستر سيتي يحصل عليها رحيم ستيرلينج

ق21: جووووووووول! جوندوجان يسجل الهدف الثالث لسيتي بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس كاسبر شمايكل

ق14: جوووووووووول! رياض محرز يترجم ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الثاني لسيتي

ق13: ركلة جزاء لمانشستر سيتي

ق8: جووووووووول! محمد اليونوسي يسجل الهدف الأول لساوثامبتون

ق6: جووووووول! بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق5: جوووووووول! دي بروين يسجل الأول لمانشستر سيتي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباريات الأربع