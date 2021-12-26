انتهت في إنجلترا - سيتي (6)(3) ليستر.. نورويتش (0)(5) أرسنال.. توتنام (3)(0) بالاس

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

دي بروين

تابع مباشرة مباريات اليوم الأحد من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

اضغط هنا لتتابع مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي دقيقة بدقيقة

وتابع من هنا لقاء نورويتش سيتي وأرسنال

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك - هل تعرف بطولات الزمالك جيدا؟ تعرف على حكاية الـ"بوكسينج داي" التي بدأت في القرن الـ19 وكيف يتم تنظيمه أرسنال يعلن 3 إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق الأول تشكيل سيتي - استمرار فودين وجريليش على مقاعد البدلاء.. وستيرلنج مهاجم وهمي

ويلعب وست هام يونايتد ضد ساوثامبتون ويستضيف توتنام فريق كريستال بالاس.

نهاية المباريات - سيتي (6)(3) ليستر.. نورويتش (0)(5) أرسنال.. توتنام (3)(0) بالاس.. وست هام (2)(3) بالاس

ق91: جوووووووول! سميث رو يسجل الهدف الخامس لأرسنال

ق87: جوووووووول! ستيرلينج يسجل الهدف السادس لسيتي

ق84: جووووووول! لاكازيت يسجل ركلة الجزاء وتصبح النتيجة 4-صفر لأرسنال

ق83: ركلة جزاء لأرسنال

ق75: جووووووول! الثالث لتوتنام سجله سون هيونج مين

ق75: محمد النني يشارك بدلا من توماس بارتي لاعب أرسنال

ق70: جان بيدناريك جوووووول ثالث لساوثامبتون

ق69: جووووووول! خامس لسيتي سجله ايمريك لابورت

ق67: جوووووووول! رائع سجله ساكا في شباك نورويتش ليتقدم أرسنال بثلاثية

ق65: جووووول! إهياناتشو جووووووووول لليستر

ق64: جووووووول! سعيد بن رحمة يسجل هدف التعادل لوست هام

ق61: جوووووول! جيمس وارد-براوس يسجل الهدف الثاني لساوثامبتون ليتقدم الفريق 2-1 على وست هام

ق59: جووووووول! الثاني لليستر سيتي سجله أديمولا لوكمان بعد انفراده بالمرمى

ق55: جوووووووول! جيمس ماديسون يسجل الهدف الأول لليستر

ق50: جوووول!َ ميكائيل أنتونيو يسجل لوست هام ليتعادل بهدف لمثله ضد ساوثامبتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول - سيتي (4)(0) ليستر.. نورويتش (0)(2) أرسنال.. توتنام (2)(0) بالاس.. وست هام (0)(1) ساوثامبتون

ق44: جوووووول! تييرني يسجل الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة بعدما اخترق منطقة الجزاء من اليسار

ق37: طرد ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس

ق34: جووووووول! لوكاس مورا يسجل الهدف الثاني لتوتنام

ق32: جوووووول! هاري كين يسجل الهدف الأول لتوتنام

ق25: جوووووووول! الرابع لسيتي بعدما ترجم ستيرلينج الكرة بنجاح من ركلة الجزاء

ق24: ركلة جزاء لمانشستر سيتي يحصل عليها رحيم ستيرلينج

ق21: جووووووووول! جوندوجان يسجل الهدف الثالث لسيتي بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس كاسبر شمايكل

ق14: جوووووووووول! رياض محرز يترجم ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الثاني لسيتي

ق13: ركلة جزاء لمانشستر سيتي

ق8: جووووووووول! محمد اليونوسي يسجل الهدف الأول لساوثامبتون

ق6: جووووووول! بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق5: جوووووووول! دي بروين يسجل الأول لمانشستر سيتي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباريات الأربع

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
"ساكا لاكا".. أرسنال يسحق نورويتش بخماسية ويحقق رقما لم يبلغه منذ 2018 توتنام يستغل سقوط وست هام يقترب من المربع الذهبي بثلاثية في كريستال بالاس مانشستر سيتي يذبح ثعالب ليستر بسداسية ويعزز تصدره للدوري تشكيل تشيلسي - بوليسيتش يقود الهجوم.. وعودة لوكاكو للظهور
أخر الأخبار
توتنام يستغل سقوط وست هام يقترب من المربع الذهبي بثلاثية في كريستال بالاس 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يذبح ثعالب ليستر بسداسية ويعزز تصدره للدوري 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: أبلغنا الاتحادات بأن 3 يناير آخر موعد لترك اللاعبين للمنتخبات 35 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
تشكيل تشيلسي - بوليسيتش يقود الهجوم.. وعودة لوكاكو للظهور 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه على مقاعد البدلاء.. وإنجز يقود الهجوم 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة ساسي بفيروس كورونا 46 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
استعدادا لـ أمم إفريقيا.. منتخب الجزائر يصل الدوحة الإثنين ويسافر منها إلى الكاميرون 50 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
الدرجة الثانية - الإعلاميين يفوز على البداري.. وتعادل سلبي بين المصري بالسلوم والمجد ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"