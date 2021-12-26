أرسنال يعلن 3 إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق الأول

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 16:17

كتب : FilGoal

أرسنال

أعلن أرسنال إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة نورويتش سيتي اليوم الأحد.

ويلعب أرسنال مع نورويتش سيتي على ملعب كارو رود ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وتأكد إصابة كلا تاكهيري تومياسو وميتلاند نايلز وسيدريك سواريس بفيروس كورونا.

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وتعاني عديد الأندية من إصابات فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء.

وتأجلت 14 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي الفيروس.

ويتواجد أرسنال في المركز الرابع للدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة بينما يحتل نورويتش المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

الدوري الإنجليزي أرسنال فيروس كورونا
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