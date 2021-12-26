تشكيل سيتي - استمرار فودين وجريليش على مقاعد البدلاء.. وستيرلنج مهاجم وهمي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: أولكساندر زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: فيرناندينو - دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلنج - رياض محرز