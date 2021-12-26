تأجيل مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإنجليزي رسميا تأجيل مباراة أستون فيلا مع ليدز يونايتد ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود سبب التأجيل إلى تفشي فيروس كورونا داخل فريق ليدز يونايتد.

وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يتم تأجيلها لـ ليدز يونايتد بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق.

ولعب ليدز يونايتد أمام أرسنال في ظل وجود 7 لاعبين من الشباب في القائمة بسبب وجود 9 إصابات عضلية في الفريق مع إيقاف جونيور فيربو قبل أن يتسبب فيروس كورونا في تأجيل مباراتين.

وتأجلت 3 مباريات ضمن مباريات الأسبوع الـ19 للدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا وهم إيفرتون أمام بيرنلي، ليفربول أمام ليدز يونايتد، وواتفورد أمام ولفرهامبتون.

وارتفع عدد المباريات المؤجلة في البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا إلى 14 مباراة الآن.