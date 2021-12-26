إغلاق المجال الجوي يربك استعدادات المغرب قبل أمم إفريقيا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 12:49

كتب : FilGoal

المغرب - بنين - كأس أمم إفريقيا 2019

يعيش المنتخب المغربي حالة من الارتباك قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل.

أعلن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش يوم الخميس قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي شهدت العديد من المفاجآت (التفاصيل).

وتسبب استمرار المغرب في إغلاق لمجاله الجوي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في هذا الارتباك.

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فالفريق الذي أعلنه خليلوزيتش يلعب كله خارج المغرب باستثناء أنس الزنيتي حارس الرجاء، ولذلك أصبحت عودة اللاعبين إلى المغرب والخروج منه أمر صعب.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أنه من المرجح أن يكون معسكر أسود الأطلس خارج المغرب، على أن يلتقي اللاعبون هناك وينضم إليهم أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري ومعهم حارس مرمى الرجاء أنس الزنيتي بعد حصولهم على رخصة استثنائية لمغادرة البلاد.

وأوضح التقرير صعوبة حصول الاتحاد المغربي لكرة القدم على رخصة استثنائية لنقل اللاعبين إلى المغرب لأن ذلك قد يفرض الدخول إما في حجر صحي أو في فقاعة طبية، وهو ما سيربك بالفعل التحضيرات لأمم إفريقيا.

صعوبة هذا الحل تأتي أيضا من عدم قدرة المغاربة على خوض أي مباراة ودية مع غلق المجال الجوي.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.

وتنطلق البطولة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير القادم.

المغرب أمم إفريقيا
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