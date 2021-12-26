أمير مرتضى يكشف ما حدث مع كارتيرون.. تطورات تجديد بنشرقي وقضية فرجاني وحقيقة عروض زيزو والونش

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك ما دار مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول وتطورات تجديد التعاقد مع بنشرقي وحكم فرجاني ساسي ضد النادي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة النهار: "من الجيد أن تنهي مبارياتك قبل التوقف بالفوز وهو ما حدث أمام المقاولون العرب ثم غزل المحلة".

وأضاف "من المكاسب عودة بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن الصورة في الفترة الأخيرة مثل محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وبنشرقي وأوناجم".

وواصل عن كارتيرون "أنا من تعاقدت معه في 2019 وعلاقتي به جيدة منذ فترة تواجده في وادي دجلة، حدثت بعض المشاكل عند رحيله عن الفريق قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم مشاكل أخرى بعد عودته والتصريحات عن المجلس السابق".

وتابع "عند عودتي، ذهبت ورحبت به كأنني لم أرحل من النادي وأخبرته أنني لست هنا لأجبره على الرحيل أو أنتقم منه أو ألومه وأنني سأحترم التعاقد الذي قامت به اللجنة الماضية".

وواصل "مرتضى منصور طلب مني الجلوس مع كارتيرون لمعرفة ما ينوي فعله، إذا أراد الاستمرار فيجب طمأنته بخصوص ذلك وإذا حصل على صلاحيات زائدة خلال فترة اللجنة السابقة فيجب أن يعلم ما يناسبنا وسياسة وشخصية النادي".

وأردف "كانت هناك بعض التخوفات من كارتيرون في البداية وقمت بإقناعه وقتها بضرورة وجود الجهاز المعاون مثلما حدث مع الزمالك من قبل وفي كل الأندية، طمأنته وقدمت له كل الضمانات التي تثبت تمسك النادي به وهو ما نال استحسانه وتجاوب معي".

واستطرد "تفهم كارتيرون ذلك واتفقنا على بدء صفحة جديدة أو إذا كان هناك مشكلة في التعامل فيجب ألا يؤثر ذلك على الفريق، أخبرته أنه يمكن إكمال المسيرة وكإن السنة التي رحل فيها لم تحدث ونأخذ منها الإيجابيات بالفوز بالدوري ونعالج السلبيات مثل الخلافات مع الجهاز المعاون في وقت سابق وهو ما لا نقبل به وأن وجود مدربين مساعدين في الجهاز الفني أمر واقع لا يمكن تغييره. كارتيرون شكرني بعد تعامله مع الجهاز المعاون الجديد لبضعة أيام وأشاد باحترافيتهم".

وعن تجديد بنشرقي، قال "عدنا إلى المجلس في فترة متأخرة قبل سوق الانتقالات الشتوية بشهر واحد ودخلنا في بعض الملفات بشكل متأخر. لن يستمر أي لاعب في الزمالك دون رغبته".

وتابع "ما سمعناه في الإعلام قبل العودة للنادي هو أن الاختلاف مع بنشرقي على الشرط الجزائئ، ولكنني اكتشفت أن هناك 4 لاعبين أو أكثر جددوا تعاقدهم مع النادي بشروط جزائية".

وواصل "إذا تم تجديد تعاقد بنشرقي أو أي لاعب من الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء سنكمل المسيرة معا وإذا لم نتفق فسنقيم لهم حفلة وداع ونشكرهم على ما قدموه للنادي".

وعن فرجاني ساسي، قال أمير: "كان من الممكن أن يجدد ساسي تعاقده مع النادي ولكن المناخ العام والأجواء لم تساعد على ذلك، لا يجوز أن تجلس مع لاعب لتفاوضه من أجل التجديد صباحا وتهاجمه قناة النادي مساء".

وواصل "الأزمة مع فرجاني ساسي كانت بسبب أن النادي يفاوضه من أجل التجديد وتحدث وقتها عن مستحقاته المتأخرة وطالب بالحصول عليها قبل التفاوض".

واستكمل "عودة فرجاني ساسي؟ أي لاعب سيضيف للزمالك من الناحية الفنية أو شخصية الفريق سأعمل على إعادته، فرجاني لعب بقميص نادي الزمالك كثيرا وقدم له الكثير".

واستطرد "حكم فرجاني ساسي ضد الزمالك؟ تواصلت معاه وقال لي "اطمأن، أنا لن أؤذي نادي الزمالك. رفعت القضية فقط لإثبات حقي، أعلم بظروف النادي ولن أتسبب في أي ضرر لبيتي. تحت أمر النادي في أي شيء للتسوية وفوضت المحامي لحل الامر بالطريقة التي ترضي النادي".

وأضاف "ساسي أبدى حسن نية للتفاوض من أجل التنازل عن الحكم والغرامة الموقعة مقابل الحصول على مستحقاته فقط التي تم خصمها منه".

وحصل فرجاني ساسي على حكم ضد الزمالك مقدر بـ650 ألف يورو. (طالع التفاصيل)

واستكمل "نعمل الآن على إلغاء الشروط الجزائية في عقود هؤلاء اللاعبين لأننا لن نقبل أن يتم وضع النادي تحت ضغط".

وأردف "الضغط والتشويه الذي حدث لبعض اللاعبين جعلهم لا يشعرون بالأمان في النادي وأن هناك مستقبل لهم، أحاول الآن علاج ذلك".

وأوضح "لم نتلق أي عروض للتعاقد مع الونش أو زيزو".

وأتم "سيكون هناك مؤتمر صحفي قبل معسكر الإمارات وسأقوم بتوضيح كل التفاصيل فيما يخص العقود أو اللاعبين المعارين ومستجدات القضايا ضد النادي في الاتحاد الدولي".

ويدخل الزمالك معسكرا في الإمارات خلال فترة توقف الدولي من 1 إلى 9 يناير ويواجه فيه فرق أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.