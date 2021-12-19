خبر في الجول – غرامة جديدة.. الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتسوية الـ 650 ألف يورو

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 10:45

كتب : إبراهيم رمضان

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

بدأت إدارة الزمالك، ممثلة في المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور، في التواصل مع فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والدحيل القطري الحالي، لتسوية العقوبة التي تم توقيعها على الزمالك بسبب اللاعب.

فرجاني ساسي

النادي : الدحيل

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يفيد بتغريم الأبيض 650 ألف يورو لصالح ساسي، حيث تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي.

وطلب ساسي تعويضا قيمته مليون يورو، في شكواه لـ فيفا، والذي حكم بتغريم الأبيض 650 ألف يورو.

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واستند ساسي في شكواه، حسبما علم FilGoal.com، بأن الزمالك خصم 400 ألف يورو من مستحقاته لأسباب غير عادلة، حيث زعم أن الخصم جاء لغيابه عن المران رغم أن لائحة النادي لا تنص على تلك العقوبة.

وبالتالي، حكمت غرفة فض المنازعات في فيفا بمنح اللاعب المبلغ المستحق له بحسب الحكم، 400 ألف يورو، زائد 250 ألف يورو كتعويض.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

فرجاني ساسي الزمالك أمير مرتضى
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