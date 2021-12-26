جمال علام: قمت بعمل جيد في الفترة الأولى.. وهذا ما أنوي فعله لتطوير الكرة المصرية حال نجاحي

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 10:36

كتب : FilGoal

جمال علام

شدد جمال علام المرشح لانتخابات اتحاد الكرة على أنه قام بعمل عديد الأشياء وقت تواجده في الاتحاد الفترة الاولى مشيرا إلى ما ينوي فعله حال نجاحه في الانتخابات.

وتقدم قائمتان للانتخابات في اتحاد الكرة والمقرر إقامتها 5 يناير 2021. (طالع التفاصيل)

وقال جمال علام في تصريحات لقناة المحور: "تواجدت في اتحاد الكرة من قبل في فترة صعبة، قمت بعمل جيد وقتها ولكن هناك بعض الأشياء لم تظهر في الإعلام، واجهنا مشاكل في إقامة المنتخب وقت المعسكرات في الفنادق ومشاكل في حقوق الرعاية في ظل الفترة الصعبة".

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وأضاف "بذلنا جهدا كبيرا لإعادة بطولة الدوري المصري يلعب باستمرار من جديد وتعاقدنا مع هيكتور كوبر لإعادة مصر لأمم إفريقيا وكأس العالم وهو ما حدث".

وتابع عن المستقبل "حاولنا تكوين قائمة متنوعة متكاملة يمكننا من العمل على تطوير الكرة المصرية".

وواصل "لم أرغب في الفوز بالتزيكة، المنافسة موجودة في كل مكان ووجود أكثر من قائمة بأفكار مختلفة أمر لصالح الجميع والجمعية العمومية ستختار في النهاية".

واستكمل "سنناقش خطط فينجادا ونعيد تقييم ما قدمه في الفترة الماضية، يجب أن نجلس معه لنر أفكاره بخصوص تطوير الكرة المصرية. المدير الفني لاتحاد الكرة سيكون المسؤول عن اختيار مدربي المنتخبات مستقبلا بالإضافة إلى اللجنة الفنية وفقا لمعايير محددة".

وأردف "لابد من إنشاء رابطة لأندية دوري القسم الثاني على غرار الدوري الممتاز، والاهتمام بكل الدوريات وليس فقط الأندية المتواجدة في الجمعية العمومية".

وأتم "أعد الجميع في الجمعية العمومية بتحقيق طموحهم، والعمل على تطوير كل جوانب الكرة المصرية".

جمال علام انتخابات اتحاد الكرة
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