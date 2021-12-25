الإعلان عن الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات اتحاد الكرة

أعلن اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل من خلال قائمتين.

وتضم القائمة الأولى كلا من:

جمال علام (الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق) رئيسا

خالد الدرندلي (أمين صندوق النادي الأهلي سابقا) نائبا للرئيس

محمد حلمي مشهور (عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود) عضوا

محمد أبو الوفا (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا) عضوا

حازم إمام (عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقا) عضوا

محمد بركات (مدير المنتخب الوطني سابقا) عضوا

إيهاب الكومي (عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح) عضوا

عامر حسين (رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول) عضوا

دينا الرفاعي (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا) عضوا

بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا ( رئيس مركز شباب سوهاج ) وعادل سلومة ( رئيس نادي الهلال بمطروح ) وعزة أبو الخير ( مدربة المنتخب الوطني للكرة النسائية سابقا ) وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة بسوهاج وجرجا بسوهاج.

وضمت القائمة الثانية كلا من:

محمد إبراهيم (رئيس نادي بولاق الدكرور) رئيسا

محمد حسني ( عضو مجلس إدارة نادي سوهاج ) نائبا للرئيس

والأعضاء: مؤمن جاد ( مدير كرة بنادي سوهاج ) وأسامة محمود ( مدير فني بنادي طهطا بسوهاج ) ومحمد حسن ( أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج ) ومصطفى محمد ( عضو فرع سوهاج) وحامد مرتضى ( عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج ) وإسلام عبد رب النبي ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونيفين جمال (لاعبة معتزلة) واحتياطيا مصطفى لطفي (مدير فني منتخب الشاطئية سابقا ومدير إداري سابق بنادي سوهاج ) وشريف عبد المنعم ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونجلاء شبل ( لاعبة معتزلة ) وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا بسوهاج والمراغة بسوهاج.