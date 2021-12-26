الأهلي أمام فيوتشر والبوكسينج داي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الأحد مباريات الدوري المصري قبل فترة التوقف بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

ويلعب الأهلي مع فيوتشر في تمام الثامنة مساء على ملعب الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق أيمن الكاشف.

وفي إنجلترا، تلعب 6 مباريات في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي في البوكسينج داي.

يستضيف مانشستر سيتي المتصدر نظيره ليستر سيتي في تمام الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويخرج أرسنال لمواجهة نورويتش سيتي في تمام الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ويلعب توتنام أمام كريستال بالاس، في تمام الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويواجه وست هام يونايتد نظيره ساوثامبتون، في تمام الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اكسترا 1.

وفي السابعة والنصف مساء، يستضيف أستون فيلا نظيره تشيلسي على ملعب الفيلا بارك، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وأخيرا، يلعب برايتون أمام برينتفورد في العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.