أمير مرتضى يكشف موعد انضمام الجزيري والمثلوثي لمعسكر تونس

أوضح أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبي الفريق سيغادران القاهرة غدا الأحد للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتواجد المثلوثي والجزيري في قائمة المعسكر الأول لمنتخب تونس استعدادا لأمم إفريقيا والذي ضم 18 لاعبا.(طالع القائمة من هنا)

وشارك الثنائي مع الزمالك بشكل أساسي أمام المحلة في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وفاز الزمالك على المحلة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري.

ويتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي سيواجه فيوتشر غدا الأحد.