قائمة معسكر تونس الأول - معلول والمثلوثي والجزيري على رأس اختيارات منذر الكبير

أعلن منذر الكبيًّر المدير الفني لـ منتخب تونس القائمة التي ستشارك في المعسكر الأول لنسور قرطاج استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2022.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير.

وشهدت القائمة استدعاء ثنائي الزمالك: حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وعلي معلول ظهير أيمن الأهلي.

ولم يتواجد فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز أو حمدي النقاز مدافع الزمالك المُعار أهلي جدة السعودي.

وبحسب الاتحاد التونسي فأن المعسكر الأول ينطلق في 26 ديسمبر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.

وستجري الأسماء المستدعاة كامل الحصص التدريبية اليومية بالملعب الفرعي برادس.

ووجه منذر الكبير خلال هذا المعسكر الأول الدعوة إلى 18 لاعبا إلى حين انتهاء بقية العناصر من التزاماتها مع فرقها.

وسيعود المنتخب التونسي للتحضيرات يوم 1 يناير المقبل بعد تحديد القائمة النهائية للاعبين يوم 30 ديسمبر 2021 التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا.

وضمت قائمة اللاعبين المدعوين لمعسكر منتخب تونس الأول:

البشير بن سعيد – فاروق بن مصطفى – أيمن دحمان – علي الجمل - محمد دراجر – وجدي كشريدة – حمزة المثلوثي – بلال العيفة – منتصر الطالبي – علي معلول – علي العابدي – محمد أمين بن حميدة - عيسى بلال العيدوني – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي – حمزة رفيع – عصام الجبالي – سيف الدين الجزيري.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة تضم مالي وموريتانيا وجامبيا.

ويستهل نسور قرطاج مشوارهم بلقاء نسور مالي في الثاني عشر من يناير المقبل.