استبعاد بوجبا وكونتيه من قائمة غينيا لكأس أمم إفريقيا

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 21:51

كتب : محمد عبد العظيم

فلورنتين بوجبا

أعلن منتخب غينيا في بيان رسمي عن خروج لاعبين من قائمته لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، وهما فلورنتان بوجبا مدافع سوشو وشقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، وأنطوان كونتيه لاعب أونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني.

جاء ذلك بسبب الإصابة، حيث أوضح البيان أن بوجبا لن يتمكن من السفر مع الفريق بعد تعرضه للإصابة في الركبة اليمنى والكاحل الأيسر.

وبحسب التقرير الطبي الذي أصدره نادي سوشو، فإن المدافع الغيني لن يتمكن من اللعب قبل نهاية شهر يناير، بينما تختتم البطولة في السادس من فبراير.

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أما عن أنطوان كونتيه العائد لتوه من الإصابة، فقد تدرب مع المدرب كابا دياوارا، ولكن اللاعب يرى أنه ليس في كامل لياقته وبالتالي فضل أن ينال الاستدعاء لاعب أكثر جاهزية ويمكنه أن يقدم كل ما يملك لأجل بلاده، على حد وصف البيان.

وأعلن منتخب غينيا عن هوية البديلين، وهما فوديه كامارا ظهير هورويا الغيني، وجاوسو يوسف سيبي لاعب وسط واكريا الغيني.

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