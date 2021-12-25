سبورت: إيفرتون مهتم بالتعاقد مع كوتينيو

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود اهتمام من إيفرتون بضم فيليب كوتينيو لاعب برشلونة على سبيل الإعارة خلال شهر يناير.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة إيفرتون

رحيل كوتينيو عن برشلونة لن يكون سهلا بسبب رابته المرتفع والذي يصل إلى 14 مليون يورو والذي لن يقدر على دفعه سوى القليل من الفرق.

رغبة إيفرتون هي التعاقد مع اللاعب مع دفع نصف راتبه فقط ليتحمل برشلونة النصف الثاني حتى نهاية الموسم.

كوتينيو يرغب في الرحيل عن برشلونة بسبب عدم دخوله في مخططات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على الرغم من عودته من الإصابة، كما يرغب اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والذي شهد أيام تألقه مع ليفربول.

وفقا لسبورت فإن وكيل اللاعب يبحث عن عروض من الدوري الإنجليزي وقد وجد اهتمام من جانب كل من أرسنال وإيفرتون وتوتنام في ضم اللاعب، بينما رفض كوتينيو عرضا من نيوكاسل رغم الاهتمام بضمه، كما رفض ليفربول فكرة عودة اللاعب إلى صفوفه.

ويحاول برشلونة التخلص من اللاعب خلال شهر يناير بسبب راتبه المرتفع والذي سيمكنه من إبرام تعاقدات جديدة مع تقليص سقف الرواتب.

وشارك كوتينيو خلال الموسم الحالي في 11 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.