إصابة جيرارد بفيروس كورونا

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

جيرارد أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا إصابة مدربه ستيفن جيرارد بفيروس كورونا.

وسيغيب جيرارد عن تدريب الفريق عقب عزله عن الفريق.

ومن المنتظر أن يغيب عن مواجهتي الفيلانز أمام تشيلسي وليدز يونايتد حسبما أعلن النادي.

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ويستضيف أستون فيلا، تشيلسي غدا ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي والمسماه بـ "البوكسنيج داي"

ويحتل أستون فيلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.

وتولى جيرارد تدريب الفريق في نوفمبر الماضي وقاد الفيلانز لـ 4 انتصارات من 6 مباريات.

وفاز أستون فيلا على نورويتش سيتي بنتيجة 2-0 في آخر مباريات الفريق بالدوري.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي ستيفن جيرارد
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