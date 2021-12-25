إصابة جيرارد بفيروس كورونا

أعلن نادي أستون فيلا إصابة مدربه ستيفن جيرارد بفيروس كورونا.

وسيغيب جيرارد عن تدريب الفريق عقب عزله عن الفريق.

ومن المنتظر أن يغيب عن مواجهتي الفيلانز أمام تشيلسي وليدز يونايتد حسبما أعلن النادي.

يمكن لأستون فيلا أن يؤكد أن المدير الفني ستيفن جيرارد لن يتمكن من حضور المباراتين المقبلتين في الدوري الممتاز مع تشيلسي وليدز يونايتد حيث سيتم عزله بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/eImrTAPVLO — أستون فيلا (@AVFCArabia) December 25, 2021

ويستضيف أستون فيلا، تشيلسي غدا ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي والمسماه بـ "البوكسنيج داي"

ويحتل أستون فيلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.

وتولى جيرارد تدريب الفريق في نوفمبر الماضي وقاد الفيلانز لـ 4 انتصارات من 6 مباريات.

وفاز أستون فيلا على نورويتش سيتي بنتيجة 2-0 في آخر مباريات الفريق بالدوري.