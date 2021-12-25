حوار - جريليش: اللعب في مانشستر سيتي أصعب مما توقعت.. وهذا هو الفارق بين دوري الأبطال والدوري

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 18:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

جاك جريليش مانشستر سيتي

تحدث جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي في حوار مطول مع شبكة سكاي سبورتس وتحدث خلالها عن ناديه الحالي وطموحه كلاعب كرة قدم.

وجاء حوار جريليش كالآتي

"أنا أؤدي بشكل جيد حتى الآن، لدي الكثير لأقدمه أكثر ولكن الأمر كان أكثر صعوبة مما اعقتدت، ما زلت أتعلم وأتأقلم وسعمت بأن بعض الناس استغرق الأمر عام كامل ليتأقلموا وقد يحدث نفس الأمر لي".

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"الأمر جنوني هنا في مانشستر سيتي لأن المعايير عالية جدا داخل وخارج الملعب، إنه أمر لا يصدق وهذا سبب نجاحهم على مر السنين".

"إن دفع 100 مليون فيك كلاعب ياعني بأنه عندما تمر بمرحلة جافة يبدأ الناس في التساؤل عما إذا كنت تستحق المال وأين الأهداف والصناعة، ولكن يجب أن اعتبر أن ذلك امتيازا بأن يرى النادي بأنني استحق كل ذلك المبلغ وآمل أن أتمكن من سداده من خلال الأهداف والألقاب".

"اللعب في دوري الأبطال مختلف تماما عن الدوري الإنجليزي، لم يسبق لي اللعب في أوروبا من قبل، أردت ذلك بشدة وسماع نشيد دوري الأبطال يشعرك بشعور لا يصدق، إنها واحدة من البطولات التي يسعى اللاعبون للفوز بها بشدة".

"لقد أتيت لمانشستر سيتي من أجل الفوز بالألقاب وهذا هو ما تنظر إليه عندما تنهي مسيرتك، خسارة اليورو مع إنجلترا جعلتني أبحث عن الفوز بالألقاب أكثر مع مانشستر سيتي".

"نحن نلعب بطريقة عبقرية هنا ونعطي لأنفسنا فرصة كبيرة للفوز ببعض الألقاب ولذها أتيت إلى هنا".

جريليش انضم لمانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي قادما من أستون فيلا، وشارك خلال تلك الفترة في 20 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

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