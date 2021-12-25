إصابة الشيخاوي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي إصابة نجمه ياسين الشيخاوي بقطع في الرباط الصليبي.

الشيخاوي قائد الفريق ومنتخب تونس سيغيب عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية والمقررة في يناير المقبل.

وبحسب بيان النجم الساحلي فأن إصابة الشيخاوي جاءت على "إثر مشاركته في كأس العرب 2021 مع المنتخب الوطني".

وسيغيب اللاعب بحسب موقع "Foot 24" التونسي لمدة 6 أشهر.

لم يتواجد الشيخاوي في القائمة الأولية التي ستخوض معسكر قبل نهاية العام الجاري لمنتخب تونس استعدادا لكأس الأمم الإفريقية. (طالع التفاصيل)

الشيخاوي (35 عاما) شارك 11 دقيقة في مباراة موريتانيا كبديل وصنع الهدف الخامس والذي سجله يوسف المساكني.

وارتدى الشيخاوي قميص منتخب تونس في 42 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 4.

وخسر منتخب تونس نهائي كأس العرب لحساب الجزائر بنتيجة 2-0.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة رفقة مالي وموريتانيا وجامبيا.