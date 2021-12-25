قوائم أمم إفريقيا – غياب أوسيمين وإيمانويل دينيس عن نيجيريا

أعلن أوجوستين إيجوافون مدرب منتخب نيجيريا، قائمة بلاده النهائية لبطولة أمم إفريقيا.

القائمة شهدت وقت إعلانها استدعاء فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي العائد من الإصابة، وتواجد كذلك إيمانويل دينيس مهاجم واتفورد المتألق.

ويتواجد أحمد موسى مهاجم فاتح كاراجمرك كذلك.

لكن بعد عدة أيام أعلن الاتحاد النيجيري استبعاد أوسيمين لإصابته بفيروس كورونا بعد شفائه من الإصابة العضلية، وكذلك غياب كل من المدافعين عبد الله شيهو وليون بالوجون بسبب الإصابات المختلفة.

هذا بالإضافة لغياب إيمانويل دينيس لرفض ناديه واتفورد سفره بسبب القيود الصحية المفروضة في إنجلترا وطلب اللاعب البقاء مع ناديه.

وبناء عليه تم استبدال الرباعي المذكور بكل من تيرون إبيوي "فينسيا الإيطالي"، ولو أولواسيميلوجو أجايي "وست بروميتش ألبيون الإنجليزي"، وهنري أونيكورو "أولمبياكوس اليوناني"، وبيتر أولاينكا "سلافيا براج التشيكي".

وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل أكبي (كايزر تشيفز) – فرانسيس أوزوهو (أومونيا) – جون نوبل (إنيمبا) – مادوكا أوكويي (سبارتا روتيردام).

الدفاع: ويليام إيكونج (واتفورد) – كينيث أوميريو (ليجانيس) – تيرون إبيوي (فينيسيا) – أولواسيميلوجو أجايي "وست بروميتش ألبيون)– شيدوزي أوازيم (ألانيا سبور) – جاميلو كولينز (باديربورن) – أولا إينا (تورينو) – زايدو سانوسي (بورتو) – أوليسا نداه (أورلاندو بايرتس).

الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) – كيليتشي نواكالي (ويسكا) – شيديرا إيجوكي (سسكا موسكو) – فرانك أونييكا (برينتفورد) – جوي أريبو (رينجرز).

الهجوم: أحمد موسى (فاتح كاراجمرك) – موزيس سيمون (نانت) – أوديون إيجالو (الشباب) – تايو أوانيي (يونيون برلين) – أليكس إيوبي (إيفرتون) – بيتر أولاينكا (سلافيا براج التشيكي)– صادق أومار (ألميريا) – كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي) – صامويل شوكويزي (فياريال) – هنري أونيكورو (أولمبياكوس اليوناني).

وتتواجد نيجيريا في مجموعة مصر ببطولة أمم إفريقيا بجانب السودان، وغينيا بيساو بالمجموعة الرابعة.

وتبدأ مصر مشوارها في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير المقبل.