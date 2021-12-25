قوائم أمم إفريقيا – غياب أوسيمين وإيمانويل دينيس عن نيجيريا

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

أعلن أوجوستين إيجوافون مدرب منتخب نيجيريا، قائمة بلاده النهائية لبطولة أمم إفريقيا.

القائمة شهدت وقت إعلانها استدعاء فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي العائد من الإصابة، وتواجد كذلك إيمانويل دينيس مهاجم واتفورد المتألق.

ويتواجد أحمد موسى مهاجم فاتح كاراجمرك كذلك.

أخبار متعلقة
الشعباني: لم يكن لدينا لاعبي وسط على دكة البدلاء.. ويعلق على عرض نيجيريا منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر حمادة طلبة: حسام غالي عاد من نيجيريا غاضبا ولم يُستبعد بسبب مخالفة كوبر منافس مصر - منتخب نيجيريا يفقد مهاجمه في أمم إفريقيا

لكن بعد عدة أيام أعلن الاتحاد النيجيري استبعاد أوسيمين لإصابته بفيروس كورونا بعد شفائه من الإصابة العضلية، وكذلك غياب كل من المدافعين عبد الله شيهو وليون بالوجون بسبب الإصابات المختلفة.

هذا بالإضافة لغياب إيمانويل دينيس لرفض ناديه واتفورد سفره بسبب القيود الصحية المفروضة في إنجلترا وطلب اللاعب البقاء مع ناديه.

وبناء عليه تم استبدال الرباعي المذكور بكل من تيرون إبيوي "فينسيا الإيطالي"، ولو أولواسيميلوجو أجايي "وست بروميتش ألبيون الإنجليزي"، وهنري أونيكورو "أولمبياكوس اليوناني"، وبيتر أولاينكا "سلافيا براج التشيكي".

وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل أكبي (كايزر تشيفز) – فرانسيس أوزوهو (أومونيا) – جون نوبل (إنيمبا) – مادوكا أوكويي (سبارتا روتيردام).

الدفاع: ويليام إيكونج (واتفورد) – كينيث أوميريو (ليجانيس) – تيرون إبيوي (فينيسيا) – أولواسيميلوجو أجايي "وست بروميتش ألبيون)– شيدوزي أوازيم (ألانيا سبور) – جاميلو كولينز (باديربورن) – أولا إينا (تورينو) – زايدو سانوسي (بورتو) – أوليسا نداه (أورلاندو بايرتس).

الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) – كيليتشي نواكالي (ويسكا) – شيديرا إيجوكي (سسكا موسكو) – فرانك أونييكا (برينتفورد) – جوي أريبو (رينجرز).

الهجوم: أحمد موسى (فاتح كاراجمرك) – موزيس سيمون (نانت) – أوديون إيجالو (الشباب) – تايو أوانيي (يونيون برلين) – أليكس إيوبي (إيفرتون) – بيتر أولاينكا (سلافيا براج التشيكي)– صادق أومار (ألميريا) – كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي) – صامويل شوكويزي (فياريال) – هنري أونيكورو (أولمبياكوس اليوناني).

وتتواجد نيجيريا في مجموعة مصر ببطولة أمم إفريقيا بجانب السودان، وغينيا بيساو بالمجموعة الرابعة.

وتبدأ مصر مشوارها في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير المقبل.

أمم إفريقيا نيجيريا مصر
نرشح لكم
الكاميرون تعلن إصابة 4 لاعبين بكورونا.. وأشعة لـ شوبو موتنج منافس مصر – نيجيريا تعلن استبعاد أوسيمين و3 لاعبين آخرين من أمم إفريقيا منتخب المغرب يعلن استدعاء التكناوتي بدلا من الزنيتي منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
الكاميرون تعلن إصابة 4 لاعبين بكورونا.. وأشعة لـ شوبو موتنج 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب الهلال: قادرون على مقارعة الأهلي الذي يعتبر من الأفضل في العالم 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
منافس مصر – نيجيريا تعلن استبعاد أوسيمين و3 لاعبين آخرين من أمم إفريقيا 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عصام عبد الفتاح في تصريحات نارية: لقد سلقنا الـVAR.. والأندية الكبيرة تستفيد من الحكم الضعيف 35 دقيقة | مصر
أوكلاند سيتي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
مواعيد مباريات اليوم 31 ديسمبر 2021.. آخر مباراة لـ حجازي قبل كأس إفريقيا ساعة | المحترفون
منتخب المغرب يعلن استدعاء التكناوتي بدلا من الزنيتي 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
يونايتد يحتفل بفيرجسون بثلاثية في بيرنلي 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا