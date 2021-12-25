تشكيل الزمالك المتوقع – عودة زيزو والجزيري والونش وفتوح أمام المحلة

يعود أساسيو الزمالك الدوليين لتشكيل الفريق أمام غزل المحلة بعد الغياب أمام المقاولون العرب.

استقر باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك، على تشكيل فريقه الأقرب لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

الزمالك كان قد أعلن قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة، وفيها يستمر غياب يوسف إبراهيم "أوباما"، ومحمد عبد الشافي للإصابة، وطارق حامد، وعمر السعيد للإيقاف. (طالع قائمة الزمالك)

تشكيل الزمالك سيشهد عودة محمود حمدي "الونش" لقيادة الدفاع بعد غيابه أمام المقاولون العرب، فيما سيقود أحمد فتوح الجبهة اليسرى بدلا من عبد الله جمعة.

وسيبدأ إسلام جابر في وسط الملعب بدلا من طارق حامد للإيقاف، وسط مفاضلة بين إسلام جابر ومحمود عبد العزيز.

وأخيرا، يعود سيف الدين الجزيري لقيادة الهجوم بدلا من عمر السعيد للإيقاف كذلك، فيما يعود أحمد سيد "زيزو" للعب تحت المهاجم كذلك.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد فتوح.

الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" - مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.