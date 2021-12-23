قائمة الزمالك – عودة الجزيري وفتوح والونش واستمرار غياب أوباما أمام المحلة

عاد سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي لنادي الزمالك، لقائمة الفريق أمام غزل المحلة، فيما استمر محمد عبد الشافي، ويوسف إبراهيم "أوباما".

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري.

قائمة الزمالك شهدت عودة سيف الدين الجزيري، وأحمد فتوح للقائمة بعد حصولهما على راحة في المباراة السابقة.

وعاد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق كذلك بعد إراحته أمام المقاولون العرب، وكذلك أحمد سيد "زيزو".

من جهة أخرى، استمر غياب يوسف إبراهيم "أوباما"، ومحمد عبد الشافي للإصابة.

ويغيب عمر السعيد، وطارق حامد عن اللقاء للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

ودخل حمدي علاء اللاعب الناشئ لقائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي لتعويض إيقاف طارق حامد، وبعد أن دخل قائمة لقاء المقاولون أيضا في يوم المباراة بسبب إصابة أوباما.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - حازم إمام - أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

الوسط: إمام عاشور - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روق" - إسلام جابر - حمدي علاء - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - رزاق سيسيه.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

قائمة الزمالك – عودة الجزيري وفتوح واستمرار غياب أوباما وعبد الشافي أمام غزل المحلة 🏹#في_الدوري pic.twitter.com/4lccAZw3Cq — FilGoal (@FilGoal) December 23, 2021

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.