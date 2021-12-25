عامر حسين يكشف سبب تأجيل مباريات الدوري ومواعيد كأس الرابطة

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية سبب تأجيل مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري، ومواعيد كأس الرابطة والتي تقام أثناء إقامة كأس الأمم الإفريقية 2022.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا بتأجيل 5 مباريات من الجولة الثامنة التزاما بالأجندة الدولية. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين عبر قناة المحور: "دولة عديدة طالبت باستدعاء اللاعبين حتى يوم 3 يناير، كان لدينا آمل أن ننهي الجولة الثامنة في موعدها، ولم يتم الموافقة على طلبها وتم الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية".

وتابع "سموحة أخبرنا أنه منتخب السودان سيضم أطهر الطاهر ولذلك قررنا الالتزام بقانون الاتحاد الدولي بترك اللاعب لمنتخب بلاده قبل 14 يوما من بداية البطولة وحتى لا ندخل في لغط مع الأندية قررنا الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية بين 27 ديسمبر وحتى 6 فبراير 2022".

الفترة التي وضعت فيها جدول الدوري كان هناك محاولات لعدم إقامة كأس الأمم الإفريقية وضغوط من يويفا والأندية وظل الأمر غير مستقرا، فكان لابد أن أخبر الأندية بألا يعطوا الأندية راحة للاعبين حتى نعرف الموقف النهائي من كأس الأمم".

وأوضح "لذلك وضعت جدول الدوري حتى يوم 30 في حالة إلغاء كأس الأمم حتى لا يتحجج أي فريق، وعندما تم تأكيد موعد البطولة أصدرنا البيان يوم الجمعة".

وتطرق عامر حسين للحديث عن مواعيد كأس الرابطة قائلا: "بسبب معسكر الزمالك في الإمارات بين 1 و9 يناير المقبل ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية حيث سيسافر الفريق يوم 31 يناير إلى الإمارات، لذلك ستقام مباريات دور المجموعات من كأس الرابطة بين 12 و30 يناير المقبل".

وأردف "كل يوم ستقام مباريات مجموعة واحدة، ولن تُلعب مباريات في الأيام التي يشارك فيها منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا بسبب الرعاة".

وأتم "وتقام مرحلتي نصف النهائي والنهائي في التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل بين يومي 1 و14".