إعلان موعدي توقف وعودة الدوري المصري

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 18:01

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

كشفت رابطة أندية الدوري المصري عن موعدي توقف وعودة مسابقة الدوري المصري من أجل بطولة أمم إفريقيا بشكل رسمي.

وأعلنت الرابطة توقف المسابقة يوم 27 ديسمبر الجاري رسميا، على أن تعود المسابقة يوم 6 فبراير.

بيان الرابطة أكدت على إن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة بطولة أمم إفريقيا في موعدها، وعليه تقرر توقف المسابقة بشكل رسمي.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 خلال الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير المقبل.

وتشارك مصر في البطولة من خلال التواجد بالمجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

وتقام مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري خلال أيام الجمعة، وغدا السبت، وبعد غد الأحد، حيث ستكون المباراة الأخيرة بين نادي فيوتشر والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة السابعة.

من جهة أخرى، ستتأجل مباراة الأهلي مع بيراميدز من الجولة الثامنة لتقام في وقت لاحق بسبب خوض الأهلي للقاء كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي.

الدوري المصري كأس أمم إفريقيا
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