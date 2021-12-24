عبد المنصف: أدعم صبحي سليمان.. وعودتي للمنتخب قد تكون شيء عظيم

شدد محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري على دعم الحارس الشباب صبحي سليمان حارس الفريق الشاب، وأشار إلى سعيه لكسر أرقام قياسية جديدة والعودة للمنتخب.

عبد المنصف شارك أساسيا وساهم في فوز الاتحاد على المصري بدربي المتوسط، فيما شارك صبحي سليمان في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل 4-4.

وقال عبد المنصف في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عقب نهاية اللقاء: "أنا في ظهر صبحي سليمان وكل الحراس وطبيعي كلنا كنا صغار ومن الوارد الخطوة الأولى تكون جيدة ووارد يكون هناك إخفاق".

وأضاف "لدينا حراس مميزين يحتاجون الدعم والخبرات، وصبحي سليمان خامة جيدة وسيكون له مستقبل".

وأكمل "عودتي لنادي جماهيري كبير يتمتع بجماهيرية كبيرة فرصة لي للظهور الجيد مع فريق كبير وحتى الآن لم أقدم شيئا، وأجتهد واضحي من أجل استمرار الظهور الجيد".

وواصل "البداية ربما مقلقة ولكنها لا تقلقني لثقتي في تقديم الأفضل وانظر للنهاية ودعم الجهاز الفني والإدارة والجمهور وتحقيق أرقام قياسية ولدي أمل في تحقيق أرقام كثيرة".

وأتم "كان لدي فرصة الانضمام لمنتخب مصر ولو في نصيب سيكون شيء عظيم عودتي للمنتخب بعد غياب طويل وشكرا لمحمد مصيلحي وحسام حسن وشقيقه إبراهيم لمنحي فرصة المشاركة مع فريق جماهيري".





















زعيم الثغر عاد لتحقيق الانتصارات في الدربي بعدما توقفت في آخر 3 مواجهات بخسارتين وتعادل، إذ يعود آخر فوز للاتحاد على المصري في أكتوبر 2019.

حسام حسن المدير الفني للاتحاد حقق أول انتصار له على المصري في الدوري كمدرب منذ نوفمبر 2010 عندما كان مدربا للزمالك في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين لم يفز على الفريق البورسعيدي رفقة الاتحاد وبيراميدز وسموحة.

وسقط المصري في فخ الخسارة الأولى له محليا مع معين الشعباني بعد 7 مباريات عرف خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات، وتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وارتقى الاتحاد 5 مراكز بفوزه الثالث بعدما وصل للنقطة الـ 12 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وزاحم الأنجولي مابولولو كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي وبيرسي تاو لاعب الأهلي في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 5 أهداف لكل لاعب.