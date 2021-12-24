ماني: صلاح أفضل لاعب في العالم.. لكنه ليس أسرع مني

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 22:15

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

أبدى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي إعجابه بما يقدمه زميله المصري محمد صلاح معتبرا إياه أفضل لاعب في العالم.

وقال ماني في مقابلته مع "سوكر إيه إم": "هل يمكنك أن تذكر لاعبا أفضل منه الآن؟ إنه يظهر ذلك كل أسبوع في الملعب. لا يمكنك الاختلاف، إنه أفضل لاعب.

وأضاف "هو دائما يسجل لنا. نحن سعداء الحظ لوجوده في فريقنا".

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وعن الأسرع بينه وبين صلاح قال ماني: "في المسافات القصيرة أنا أسرع منه. في المسافات الطويلة أنا أسرع أيضا".

رغم ذلك، قال ماني إن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو اللاعب الأكثر سرعة في ليفربول، وإنه واجه صعوبات أمام سرعة أداما تراوري جناح وولفرهامبتون الذي اعتبره أسرع منه بمسافة.

أما عن اللاعب الذي يريده دائما في تدريبات فريقه، فقد وقع اختيار ماني على الإنجليزي جيمس ميلنر.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي البريميرليج بـ15 هدفا، فيما يأتي ماني في المركز الخامس بـ7 أهداف متساويا مع عدة لاعبين أبرزهم كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وهيونج مين سون (توتنام هوتسبر).

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