الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ12

تقدم كريم لالا لاعب بورتو السويس إلى صدارة هدافي المجموعة، وتقاسمها مع رفيق كابو.

أقيمت اليوم الجمعة، أربع مباريات من الجولة الـ12 لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري.

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كريم لالا سجل لـ بورتو السويس هدف الفوز على بورفؤاد.

الهدف رفع رصيد لالا إلى 5 أهداف في صدارة هدافي المجموعة بالتساوي مع رفيق كابو مهاجم وادي دجلة، وسايكو كونيه مهاجم السكة الحديد، وعمرو قلاوة مهاجم بورتو السويس.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي: