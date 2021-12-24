الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ12
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 18:14
كتب : رضا السنباطي
تقدم كريم لالا لاعب بورتو السويس إلى صدارة هدافي المجموعة، وتقاسمها مع رفيق كابو.
كريم لالا
النادي : بورتو السويس
أقيمت اليوم الجمعة، أربع مباريات من الجولة الـ12 لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري.
تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ12 من هنا. (طالع التفاصيل)
كريم لالا سجل لـ بورتو السويس هدف الفوز على بورفؤاد.
الهدف رفع رصيد لالا إلى 5 أهداف في صدارة هدافي المجموعة بالتساوي مع رفيق كابو مهاجم وادي دجلة، وسايكو كونيه مهاجم السكة الحديد، وعمرو قلاوة مهاجم بورتو السويس.
وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:
سيطرة من فرق السويس على ترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية "مجموعة القاهرة" بعد نهاية الجولة 12 ⚽️ pic.twitter.com/6KeR7vyMgO— FilGoal (@FilGoal) December 24, 2021