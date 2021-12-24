الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ12

واصل نادي زد التحليق بالصدارة، فيما استمر بورتو السويس في المطاردة مع نهاية الجولة الـ12.

أقيمت اليوم الخميس، أربع مباريات من الجولة الـ12 لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

زد فاز على بنها بهدف، واستمر في الصدارة، فيما فاز بورتو السويس على بورفؤاد بهدف في بورسعيد، ليستمر في المطاردة.

الترسانة بدوره فاز على بلبيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين بصعوبة، ليرتقي إلى المركز السابع.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

-فاز الترسانة على بلبيس 3-2.

-فاز منتخب السويس على المريخ 1-0.

فاز بورتو السويس على بورفؤاد 1-0.

-فاز نادي زد على بنها 1-0.

🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة القاهرة الحمام الرجاء (مجموعة بحري) pic.twitter.com/OWfZuCIDja — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2021

وبعد نتائج اليوم، استمر زد في الصدارة بفارق 6 نقاط عن بورتو السويس، فيما تقدم منتخب السويس للمركز الرابع برصيد 21 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الصدارة.

وجاء ترتيب المجموعة الحالي كالتالي:

1-نادي زد: 28 نقطة.

2-بورتو السويس: 22 نقطة.

3-بتروجت: 22 نقطة.

4-منتخب السويس: 21 نقطة.

5-الداخلية: 20 نقطة "له مباراة مؤجلة"

6-وادي دجلة: 18 نقطة.