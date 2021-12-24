تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 13:45

كتب : FilGoal

ديماراي جراي - إيفرتون × أرسنال

أعلن الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا موافقته على تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون في الجولة 19 من المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان رافائيل بينيتيث المدير الفني لإيفرتون أعلن عن وجود 11 لاعبا مصابين بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

ورفض بريميرليج طلب إيفرتون بتأجيل المباراة لأول مرة بيد أنه وافق في المرة الثانية.

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وأصبحت هذه هي ثالث مباراة في الدوري الإنجليزي يتم تأجيلها في الجولة 19 ويوم "البوسكنج داي" بعد مواجهتي ليفربول وليدز يونايتد، ولفرهامبتون وواتفورد.

وستقام ست مباريات الأحد المقبل حتى الآن في الدوري الإنجليزي حال عدم حدوث تأجيلات أخرى.

وستجمع تلك المباريات الستة كل من:

مانشستر سيتي وليستر سيتي

توتنام وكريستال بالاس

وست هام يونايتد وساوثامبتون

نورويتش سيتي وأرسنال

أستون فيلا وتشيلسي

برايتون وبرينتفورد

إيفرتون بيرنلي الدوري الإنجليزي
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